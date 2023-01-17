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Энергетика
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Миссия МАГАТЭ заработала на Ровенской АЭС

Миссия МАГАТЭ заработала на Ровенской АЭС

Международное агентство по атомной энергии 17 января запустило на Ровенской атомной электростанции (Вараш, Ровенская область) работу своей миссии по поддержке и содействию. Об этом говорится в его сообщении.

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Накануне аналогичная группа была развернута на Пивденноукраинской АЭС в Николаевской области. Там же гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры с министром энергетики Украины Германом Галущенко, руководителем Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петром Котиным и руководителем Госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым.

18 января ожидается запуск миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию на недействующей Чернобыльской АЭС в Киевской области. Кроме того, группа экспертов агентства в ближайшие дни будет развернута и на Хмельницкой АЭС. Постоянное же присутствие МАГАТЭ на оккупированной Россией Запорожской АЭС в Энергодаре было основано еще в сентябре. На последней ныне агентство может размещать до четырех экспертов.

Суммарно же благодаря постоянному присутствию групп МАГАТЭ на всех четырех действующих украинских АЭС и ЧАЭС оно будет располагать одновременно 11-12 сотрудникам на местах, что для организации является беспрецедентным.

"Присутствие наших экспертов на украинских атомных энергетических объектах и на Чернобыльской площадке интенсифицирует и углубляет нашу техническую деятельность, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время ужасной и трагической войны в Украине", - заявил Гросси.

Он также сообщил, что на текущей неделе продолжит встречи в Киеве с представителями украинских властей по поводу предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

"ЗАЭС, расположенная на передовой, как никогда нуждается в защитной зоне. Я по-прежнему надеюсь, что он будет согласован и реализован в ближайшее время, хотя я, естественно, предпочел бы ускорить выполнение плана. Я стремлюсь добиться существенного прогресса на встречах на этой неделе в Киеве с украинским правительством. Я также буду продвигать свои параллельные консультации с Российской Федерацией", - сказал глава агентства.

Напомним, что ЗАЭС российские войска захватили в начале марта, а еще в первый день войны, 24 февраля, захватили выведенную из эксплуатацию после аварии в 1986 году Чернобыльскую АЭС. ЗАЭС до сих пор находится под российской оккупацией, в то время как ЧАЭС российские войска покинули 31 марта.

Ровенская же атомная электростанция расположена на севере соответствующей области, в 65 километрах по прямой от границы Украины с Беларусью. Добавим, что украинские власти в последнее время на официальном уровне регулярно опровергают возможность военного вторжения в Украину с этой стороны, однако при этом регулярно отчитываются о мерах безопасности, к которым прибегают из-за такой угрозы, в частности минировании границы с Беларусью, обустройстве окопов, контрдиверсионных учениях и массовых полицейских проверках населения.

Автор:
Тимофей Беспятов