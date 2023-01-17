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Миссия МАГАТЭ заработала на Ровенской АЭС
Международное агентство по атомной энергии 17 января запустило на Ровенской атомной электростанции (Вараш, Ровенская область) работу своей миссии по поддержке и содействию. Об этом говорится в его сообщении.
Накануне аналогичная группа была развернута на Пивденноукраинской АЭС в Николаевской области. Там же гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры с министром энергетики Украины Германом Галущенко, руководителем Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петром Котиным и руководителем Госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым.
18 января ожидается запуск миссии МАГАТЭ по поддержке и содействию на недействующей Чернобыльской АЭС в Киевской области. Кроме того, группа экспертов агентства в ближайшие дни будет развернута и на Хмельницкой АЭС. Постоянное же присутствие МАГАТЭ на оккупированной Россией Запорожской АЭС в Энергодаре было основано еще в сентябре. На последней ныне агентство может размещать до четырех экспертов.
Суммарно же благодаря постоянному присутствию групп МАГАТЭ на всех четырех действующих украинских АЭС и ЧАЭС оно будет располагать одновременно 11-12 сотрудникам на местах, что для организации является беспрецедентным.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Присутствие наших экспертов на украинских атомных энергетических объектах и на Чернобыльской площадке интенсифицирует и углубляет нашу техническую деятельность, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время ужасной и трагической войны в Украине", - заявил Гросси.
Он также сообщил, что на текущей неделе продолжит встречи в Киеве с представителями украинских властей по поводу предложения о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.
"ЗАЭС, расположенная на передовой, как никогда нуждается в защитной зоне. Я по-прежнему надеюсь, что он будет согласован и реализован в ближайшее время, хотя я, естественно, предпочел бы ускорить выполнение плана. Я стремлюсь добиться существенного прогресса на встречах на этой неделе в Киеве с украинским правительством. Я также буду продвигать свои параллельные консультации с Российской Федерацией", - сказал глава агентства.
Напомним, что ЗАЭС российские войска захватили в начале марта, а еще в первый день войны, 24 февраля, захватили выведенную из эксплуатацию после аварии в 1986 году Чернобыльскую АЭС. ЗАЭС до сих пор находится под российской оккупацией, в то время как ЧАЭС российские войска покинули 31 марта.
Ровенская же атомная электростанция расположена на севере соответствующей области, в 65 километрах по прямой от границы Украины с Беларусью. Добавим, что украинские власти в последнее время на официальном уровне регулярно опровергают возможность военного вторжения в Украину с этой стороны, однако при этом регулярно отчитываются о мерах безопасности, к которым прибегают из-за такой угрозы, в частности минировании границы с Беларусью, обустройстве окопов, контрдиверсионных учениях и массовых полицейских проверках населения.