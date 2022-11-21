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На 22 ноября "Укрэнерго" анонсирует только плановые отключения
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщает, что по всей территории Украины 22 ноября будут осуществляться только плановые отключения электроэнергии. Об этом говорится в телеграмм-канале "Укрэнерго".
"Завтра, 22 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. Мы продолжаем делать все возможное для возобновления устойчивого энергопитания в ваши дома. Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от 6 волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность", - говорится в сообщении.
Графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке .
Напомним, CEO поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко считает, что украинцы будут жить в условиях отключений, по меньшей мере, до конца марта.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Тем временем в ДТЭК посоветовали украинцам подумать о выезде из Украины для экономии электроэнергии. Для сохранения энергосистемы необходимо уменьшить объемы потребления э/э, поэтому украинцам, имеющим возможность, лучше было бы уехать из Украины на период отопительного сезона. При этом ситуация не критическая, но все же тяжелая.