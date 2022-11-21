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Категория
Энергетика
Дата публикации

На 22 ноября "Укрэнерго" анонсирует только плановые отключения

На 22 ноября "Укрэнерго" анонсирует только плановые отключения

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщает, что по всей территории Украины 22 ноября будут осуществляться только плановые отключения электроэнергии. Об этом говорится в телеграмм-канале "Укрэнерго".

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"Завтра, 22 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. Мы продолжаем делать все возможное для возобновления устойчивого энергопитания в ваши дома. Украинская энергосистема все еще полностью не оправилась от 6 волн ракетных ударов и не может работать на полную мощность", - говорится в сообщении.

Графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке .

Напомним, CEO поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко считает, что украинцы будут жить в условиях отключений, по меньшей мере, до конца марта.

Тем временем в ДТЭК посоветовали украинцам подумать о выезде из Украины для экономии электроэнергии. Для сохранения энергосистемы необходимо уменьшить объемы потребления э/э, поэтому украинцам, имеющим возможность, лучше было бы уехать из Украины на период отопительного сезона. При этом ситуация не критическая, но все же тяжелая.

Автор:
Степан Крьока