На нескольких энергоблоках завершились ремонтные работы, ожидается снижение объемов дефицита

Ситуация с энергообеспечением в Украине 2 февраля несколько улучшилась, ожидается снижение объемов дефицита мощности.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Благодаря завершению ремонтных работ на некоторых энергоблоках тепловой генерации и погодным условиям ожидается снижение объемов дефицита мощности по сравнению со вчерашним днем. Так, ожидаемый дефицит на вечерний максимум будет составлять около 19% от потребности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с боевыми действиями самая сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Из-за дефицита генерирующей мощности наибольшая доля отключенных потребителей в Волынской, Тернопольской, Кировоградской и Черновицкой областях.

В НЭК "Укрэнерго" добавили, что до всех облэнерго доведены несколько увеличенные лимиты потребления в связи с сокращением дефицита. В настоящее время превышение лимитов не фиксируется. В то же время, в течение суток в случае несоблюдения лимитов будут применяться аварийные отключения.

Напомним, как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, после ракетных обстрелов страны-агрессора РФ 26 января самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской и Винницкой областях.