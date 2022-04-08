На оккупированных территориях враг пытается сорвать процесс транзита газа в Европу — Оператор ГТС

Украина может потерять контроль над операционной работой и технологическим процессом транспортировки газа через компрессорную станцию (КС) "Новопсков" в Луганской области. Через эту станцию проходит около 30% транзита газа в Европу с газоизмерительной станции "Сохрановка".

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Выяснилось, что оккупанты и боевики так называемой "ЛНР" грубо вмешиваются в процессы транспортировки газа через "Новопсков".

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