- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
На ЗАЭС есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ
Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"Двойной обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО в течение одного дня, 5 августа, вызвал серьезный риск для безопасного функционирования станции. В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений", - сообщают в НАЭК.
Напомним, что Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявила, что вечером 5 августа российские войска вторично обстреляли Запорожскую атомную электростанцию по ракетным системам залпового огня.