На ЗАЭС есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ

Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Двойной обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО в течение одного дня, 5 августа, вызвал серьезный риск для безопасного функционирования станции. В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность.

"Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений", - сообщают в НАЭК.

Напомним, что Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявила, что вечером 5 августа российские войска вторично обстреляли Запорожскую атомную электростанцию по ракетным системам залпового огня.