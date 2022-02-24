Нафтегазовая инфраструктура работает в режиме повышенной безопасности. Обстрелов не зафиксировано

Нефтегазовая инфраструктура Украины работает в штатном режиме. Обстрелов объектов нефтегазовой инфраструктуры и газотранспортной системы не зафиксировано.

"Укргаздобыча" продолжает добывать газ на большинстве объектов в штатном режиме. За текущие сутки повреждения объектов в результате обстрелов не зафиксированы. Вместе с тем сейчас принято решение об остановке работы тех объектов, которые расположены в Луганской области вблизи линии разграничения: УКПГ Лобачевское, Боровское, Капитановское, Муратовское, Ольховское 1-2, недалеко от которых ведутся военные действия. Проводится эвакуация сотрудников из объектов в зоне высокого риска", — сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Все объекты АО "Укртранснафта" и АО "Укртрансгаз" работают в штатном режиме.

Диспетчеры ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" выполняют свои функции по приему-передаче природного газа контрагентам удаленно. Нарушений в работе нет.

ООО "Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины" работает в штатном режиме, работники перешли в режим удаленной работы.

Новояворовская и Новораздельская ТЭЦ (Львовская область), которые находятся в управлении ООО "Нафтогаз Тепло", работают в штатном режиме.

Председатель правления НАК ”Нафтогаз Украины” Юрий Витренко, а также все руководители национальной компании работают в Киеве.

В свою очередь пресс-служба Оператора газотранспортной системы сообщает, что по состоянию на 10:00 утра 24 февраля 2022 года объекты Оператора ГТС Украины работают без сбоев и в режиме повышенной безопасности. Компания выполняет все свои обязательства по транспортировке природного газа перед заказчиками в полном объеме.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам.

Во многих городах были слышны взрывы. В Генштабе ВСУ заявили, что украинцы уже сбили пять боевых российских самолетов.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.