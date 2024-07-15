"Нафтогаз" докапитализирует свои ТЭЦ почти на 5 млрд грн

Кабинет Министров Украины поручил НАК "Нафтогаз Украины" провести докапитализацию своих теплоэлектроцентралей на сумму около 5 миллиардов гривен. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Согласно решению, "Нафтогаз" приобретет простые именные акции акционерных обществ "Днепровская теплоэлектроцентраль", "Криворожская теплоцентраль", "Херсонская теплоэлектроцентраль", "Одесская ТЭЦ" и частного акционерного общества "Николаевская теплоэлектроцентраль". Общая сумма сделки составит 4,92 миллиарда гривен.

Ожидается, что увеличение уставного капитала этих предприятий стабилизирует их финансово хозяйственную деятельность, улучшит состояние расчетов за природный газ, а также позволит обновить производственные мощности и техническую базу.

"Нафтогаз" предлагает свои ТЭЦ для быстрого развертывания газовой генерации

В мае глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев предложил использовать существующую инфраструктуру предприятий компании, в частности теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), для оперативного подключения газовых установок производства электроэнергии. Это решение позволит ускорить развертывание дополнительных мощностей и обеспечить стабильность энергосистемы в условиях войны.

"Нафтогаз" готов предоставить свои ТЭЦ для установки и подключения газовых турбин или газопоршневых установок. Компания также гарантирует достаточный объем природного газа для их работы, подчеркивая, что современные газовые установки значительно энергоэффективнее, чем устаревшие объекты теплоэнергетики.

По словам Чернышева, использование имеющейся инфраструктуры ТЭЦ позволит значительно сократить сроки ввода в эксплуатацию новых газовых электростанций, поскольку не нужно будет тратить время на строительство подъездных путей, газопроводов, подстанций.

У "Нафтогаза" также есть собственные планы по установке новых газовых установок, уделяя особое внимание "Укрнафте". Хотя электроэнергетика не является основным направлением деятельности компании, "Нафтогаз" понимает важность обеспечения энергетической безопасности страны и готов внести свой вклад в этот процесс.

Правительство Украины активно поддерживает эту инициативу и ведет переговоры по поставке газовых установок. По словам Чернышева, уже есть определенная конкретика по этому вопросу.

Как будет работать газовая генерация на базе ТЭЦ:

На площадке ТЭЦ устанавливаются газовые турбины или газопоршневые установки. Природный газ подается из газотранспортной системы "Нефтегаза". Газ сжигается в камере сгорания турбины или цилиндрах двигателя. Горячие газы вращают турбину или приводят в движение передаваемый на генератор поршни. Генератор производит электрическую энергию, подаваемую в энергосистему.

Такой подход позволит быстро увеличить объемы генерации электроэнергии в Украине, что особенно важно в условиях войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.