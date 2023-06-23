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"Нафтогаз" обратился в суд для взыскания $5 млрд с РФ
НАК "Нафтогаз Украины" и еще пять компаний Группы “Нафтогаз” подали ходатайство в Окружной суд США Округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало РФ выплатить $5 млрд (включая проценты) компенсации за убытки и утраченное имущество “Нафтогаза” в Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Отмечается, что ходатайство стало возможным в связи с тем, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения.
"Следовательно, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Там отмечают, что поскольку Россия добровольно не оплатила "Нефтегазу" средства, предусмотренные решением арбитража, компания планирует использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Поэтому сейчас работают над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях.
"В соответствии с законодательством США, подтверждение арбитражного решения обязательно, если суд не установит, что существует одно из ограниченных оснований для отказа или отсрочки признания или исполнения арбитражного решения, изложенных в Нью-Йоркской конвенции", - подчеркивают в "Нафтогазе".
Там добавляют, что при этом проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.
Ранее арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года принял решение о том, РФ обязана уплатить "Нафтогазу" компенсацию за ущерб, нанесенный из-за захвата украинских активов в Крыму в размере 5 млрд долларов США.
В компании не ожидают, что Россия добровольно пойдет на возмещение убытков и выплатит компенсацию, поэтому решили проработать все возможные правовые механизмы принудительного исполнения решения.
В настоящее время ведущая международная юридическая фирма Covington & Burling LLP представила стратегию принудительного взыскания с России $5 млрд. компенсации за захват активов Группы "Нафтогаз" в Крыму.