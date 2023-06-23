"Нафтогаз" обратился в суд для взыскания $5 млрд с РФ

НАК "Нафтогаз Украины" и еще пять компаний Группы “Нафтогаз” подали ходатайство в Окружной суд США Округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, которое обязало РФ выплатить $5 млрд (включая проценты) компенсации за убытки и утраченное имущество “Нафтогаза” в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что ходатайство стало возможным в связи с тем, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения.

"Следовательно, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что поскольку Россия добровольно не оплатила "Нефтегазу" средства, предусмотренные решением арбитража, компания планирует использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Поэтому сейчас работают над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях.

"В соответствии с законодательством США, подтверждение арбитражного решения обязательно, если суд не установит, что существует одно из ограниченных оснований для отказа или отсрочки признания или исполнения арбитражного решения, изложенных в Нью-Йоркской конвенции", - подчеркивают в "Нафтогазе".

Там добавляют, что при этом проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.

Ранее арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года принял решение о том, РФ обязана уплатить "Нафтогазу" компенсацию за ущерб, нанесенный из-за захвата украинских активов в Крыму в размере 5 млрд долларов США.

В компании не ожидают, что Россия добровольно пойдет на возмещение убытков и выплатит компенсацию, поэтому решили проработать все возможные правовые механизмы принудительного исполнения решения.

В настоящее время ведущая международная юридическая фирма Covington & Burling LLP представила стратегию принудительного взыскания с России $5 млрд. компенсации за захват активов Группы "Нафтогаз" в Крыму.