"Нафтогаз" прорабатывает технологию добычи газа из угольных пластов во Львовской области

Группа "Нафтогаз" запустила во Львовской области исследование, целью которого является проработка технологии и производственного процесса добычи природного газа из угольных пластов. Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

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Как отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, в Украине одно из самых высоких значений содержания метана на тонну угля - в среднем 25 кубометров на тонну, что в 10 раз выше, чем в Канаде, а также 7-е место в мире по запасам угля.

"Поэтому эта технология у нас имеет значительные перспективы. В настоящее время продолжаются опытные работы на выбранном совместно с ГП "Львовуголь" участке, а в конце 2023 года в случае успешных результатов исследований мы планируем полноценно запустить проект и начать бурение", – рассказал он.

За основу взят опыт применения технологий по извлечению метана из угля, который специалисты "Нафтогаза" изучили на производственных площадках США, Китая и Канады.

"В мире эту технологию уже давно используют. К примеру, в США добыча метана угольных пластов превышает 60 миллиардов кубометров в год, что почти втрое больше годового потребления газа в Украине. У нас также есть значительные перспективы и мы должны их использовать", – отметил Алексей Чернышев.

Как указывают в "Нафтогазе", кроме дополнительного вклада для укрепления энергонезависимости Украины, технология поможет сделать более безопасной добычу угля, поскольку метан угольных пластов на протяжении сотен лет рассматривался исключительно как "враг шахтеров", источник взрывов и внезапных выбросов угля и породы в шахтах.

"На борьбу с ним тратились (и тратятся) значительные материально-технические, энергетические и трудовые ресурсы. Масштабирование эффективной и коммерчески выгодной технологии добычи шахтного газа поможет сделать сферу в целом более эффективной", - говорится в сообщении.

Кроме того, аргументируют в "Нафтогазе", эта деятельность поможет Украине улучшить показатели соответствия директивам Европейского союза по снижению эмиссии вредных газов. Добыча также даст толчок для развития регионов, где будет осуществляться, поскольку это будет означать дополнительные рабочие места и налоги в местный бюджет.

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