"Нафтогаз Украины" отказывается поставлять технологический газ Операторам ГРМ, игнорируя постановление КМУ

"Нафтогаз Украины" нарушает постановление КМУ и отказывается поставлять технологический газ трем Операторам ГРМ, находящимся в зоне боевых действий - АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Днепропетровскгаз". Об этом заявили в этих трех газовых компаниях.

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Три украинских оператора ГРМ "Харьковгоргаз" "Харьковгаз" и "Днепропетровскгаз" могут потерять способность ремонтировать газовые сети и безопасно доставлять газ - несмотря на то, что их инфраструктуру постоянно уничтожают российские захватчики.

Так может произойти потому, что НАК " Нафтогаз Украины " не выполняет постановление Кабмина №222 от 06.03.2022 г. и лишил эти компании возможности покупать технологический газ по регулируемой государством цене.

Требования, выдвинутые "Нафтогазом", невозможно выполнить компаниям, работающим в зоне боевых действий. В частности, НАК требует, чтобы у операторов ГРМ не было задолженности за поставку технологического газа в период с 1 марта 2022 по 30 апреля 2022 года.

Это, напомним, было начало войны, когда тысячи предприятий одномоментно остановились, а миллионы украинцев стали внутренними переселенцами или уехали за пределы страны.

Со своей стороны, газораспределительные компании сделали все, что требовалось в постановлении правительства: подписали и направили "Нафтогазу" договоры на куплю-продажу газа, на договорное списание средств с текущих счетов и заявление на присоединение к балансирующей группе.

Требования "Нафтогаза" об отсутствии задолженности не соразмерны условиям военного времени. В настоящее время 40% клиентов АО "Харьковгаз" находятся на временно оккупированных территориях Харьковской области, еще 20% клиентов – в районах активных боевых действий. Поэтому уровень расчетов за распределение газа в марте-мае упал до 41%. Объем долгов юридических лиц перед "Харьковгазом" составляет 102,1 млн грн, в том числе предприятий теплоэнергетики - 74,8 млн грн.

"Харьковгоргазу" только одно коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" должно более 138 млн грн, а общий долг тепловиков достиг 342 млн грн. Это почти в восемь раз больше, чем долг АО "Харьковгоргаз" перед ООО "ХПК "Нафтогаз Украины".

Третьей компании – "Днепропетровскгазу" – задолжали 518 млн грн, в том числе долг АО "Днепразот" – 470 млн грн (это почти в пять раз больше, чем долг "Днепропетровскгаза" "Нафтогаза").

Газораспределители и компании обратились в Кабинет Министров, НКРЭКУ и военные гражданские администрации с просьбой вмешаться в ситуацию, способствовав подписанию соответствующих договоров с ООО "ХПК Нафтогаз Украины" и реструктуризации долгов или отсрочки расчетов по ним до конца боевых действий на территории регионов. Это позволит обеспечить газораспределительные компании ресурсом, необходимым для стабильного и безопасного газоснабжения потребителям Харьковской и Днепропетровской областей.