Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Категория
Энергетика
Дата публикации

"Нафтогаз Украины" отказывается поставлять технологический газ Операторам ГРМ, игнорируя постановление КМУ

"Нафтогаз Украины" отказывается поставлять технологический газ Операторам ГРМ, игнорируя постановление КМУ

"Нафтогаз Украины" нарушает постановление КМУ и отказывается поставлять технологический газ трем Операторам ГРМ, находящимся в зоне боевых действий - АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Днепропетровскгаз". Об этом заявили в этих трех газовых компаниях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Три украинских оператора ГРМ "Харьковгоргаз" "Харьковгаз" и "Днепропетровскгаз" могут потерять способность ремонтировать газовые сети и безопасно доставлять газ - несмотря на то, что их инфраструктуру постоянно уничтожают российские захватчики.

Так может произойти потому, что НАК " Нафтогаз Украины " не выполняет постановление Кабмина №222 от 06.03.2022 г. и лишил эти компании возможности покупать технологический газ по регулируемой государством цене.

Требования, выдвинутые "Нафтогазом", невозможно выполнить компаниям, работающим в зоне боевых действий. В частности, НАК требует, чтобы у операторов ГРМ не было задолженности за поставку технологического газа в период с 1 марта 2022 по 30 апреля 2022 года.

Это, напомним, было начало войны, когда тысячи предприятий одномоментно остановились, а миллионы украинцев стали внутренними переселенцами или уехали за пределы страны.  

Со своей стороны, газораспределительные компании сделали все, что требовалось в постановлении правительства: подписали и направили "Нафтогазу" договоры на куплю-продажу газа, на договорное списание средств с текущих счетов и заявление на присоединение к балансирующей группе.

Требования "Нафтогаза" об отсутствии задолженности не соразмерны условиям военного времени. В настоящее время 40% клиентов АО "Харьковгаз" находятся на временно оккупированных территориях Харьковской области, еще 20% клиентов – в районах активных боевых действий. Поэтому уровень расчетов за распределение газа в марте-мае упал до 41%. Объем долгов юридических лиц перед "Харьковгазом" составляет 102,1 млн грн, в том числе предприятий теплоэнергетики - 74,8 млн грн.

"Харьковгоргазу" только одно коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" должно более 138 млн грн, а общий долг тепловиков достиг 342 млн грн. Это почти в восемь раз больше, чем долг АО "Харьковгоргаз" перед ООО "ХПК "Нафтогаз Украины".

Третьей компании – "Днепропетровскгазу" – задолжали 518 млн грн, в том числе долг АО "Днепразот" – 470 млн грн (это почти в пять раз больше, чем долг "Днепропетровскгаза" "Нафтогаза").

Газораспределители и компании обратились в Кабинет Министров, НКРЭКУ и военные гражданские администрации с просьбой вмешаться в ситуацию, способствовав подписанию соответствующих договоров с ООО "ХПК Нафтогаз Украины" и реструктуризации долгов или отсрочки расчетов по ним до конца боевых действий на территории регионов. Это позволит обеспечить газораспределительные компании ресурсом, необходимым для стабильного и безопасного газоснабжения потребителям Харьковской и Днепропетровской областей.