Нафтогаз выполнил платеж по еврооблигациям

НАК "Нафтогаз Украины" провела обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации. Следующий платеж запланирован на ноябрь 2024г. Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

"По условиям реструктуризации "Нафтогаз" осуществил обязательные платежи, следующий планируется в ноябре 2024 года. Мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства. Выход из дефолта демонстрирует международным партнерам нашу надежность и дает возможность "Нафтогазу" привлекать новые капитальные инвестиции для развития компании", — отметил Чернышев.

Также в социальной сети Х глава "Нафтогаза" общая сумма выплат составила 224 миллиона долларов.

Почему "Нафтогаз" объявил дефолт

Напомним, в августе 2022 года владельцы еврооблигаций "Нафтогаза" с погашением в июле 2024 года согласились перенести их погашение на 2026 год. В то же время владельцы евробондов с погашением в 2022 году отказали "Нафтогазу" в отсрочке их погашения.

"Нефтегаз" сначала предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям 2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022, а купоны по еврооблигациям-2026 хотел выплатить 8 ноября 2024 года.

Однако владельцы облигаций отклонили эту оферту, а Кабмин запретил производить оплату в установленный срок, что 26 июля 2022 года привело к дефолту НАК по двум из трех выпусков евробондов. После этого "Нафтогаз" сделал обладателям облигаций новое предложение.

Договоренности о путях реструктуризации еврооблигаций со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года НАК с инвесторами достигли 31 мая уже 2023 года, а 26 июня условия такой реструктуризации согласовал Кабинет министров.

Уже в сентябре 2023 года "Нафтогаз" выполнил условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах, совершив необходимые платежи. Таким образом, компания вышла из дефолта.

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