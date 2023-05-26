Недосягаемые для врага. Правительство утвердило перечень подземных хранилищ для хранения энергоресурсов

Кабинет министров на заседании 26 мая утвердил список подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недосягаемые для врага и других угроз.

"Одна из стратегических задач правительства - максимальное накопление и эффективное сохранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе. В частности, энергетических ресурсов", - отметил он.

Также правительство приняло решение о превращении одиннадцати организаций Государственного резерва Украины в государственные предприятия.

Как отметил Шмигаль, это первый шаг к их модернизации.

"Осовремененные складские мощности помогут Украине создать стратегические запасы на предстоящие десятилетия", - подчеркнул премьер.

Как сообщила пресс-служба правительства, утверждение перечня подземных сооружений - это один из крупного пакета документов, необходимых для качественного завершения в Украине реформы недропользования.

Согласно законодательству недра могут предоставляться в пользование не только для добычи полезных ископаемых, но и для строительства соответствующих подземных сооружений. Используют такие сооружения для разных целей - например, для хранения нефти или газа, или для захоронения отходов производства или предотвращения подтопления территорий после закрытия шахт и т.п. Это обеспечивает комплексный подход к использованию месторождений.

Однако до сих пор в Украине не было исчерпывающего перечня таких сооружений. Поэтому было достаточно "широкое поле" для манипуляций со стороны недобросовестных предприятий и трактовки норм по "своему усмотрению".

Среди ключевых целей реформы недропользования – сырьевая безопасность и независимость, а также интеграция Украины в европейскую Стратегию развития сферы критического сырья до 2030 года.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил перечень иностранных фондовых бирж, к торгам на которых допущены акции юридических лиц, кроме резидентов Российской Федерации, чтобы сделать невозможным доступ россиян к украинскому рынку недропользования.