ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Энергетика
Дата публикации

Недосягаемые для врага. Правительство утвердило перечень подземных хранилищ для хранения энергоресурсов

Недосягаемые для врага. Правительство утвердило перечень подземных хранилищ для хранения энергоресурсов
Заседание Кабмина. Фото: пресс-служба правительства

Кабинет министров на заседании 26 мая утвердил список подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недосягаемые для врага и других угроз.

"Одна из стратегических задач правительства - максимальное накопление и эффективное сохранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе. В частности, энергетических ресурсов", - отметил он.

Также правительство приняло решение о превращении одиннадцати организаций Государственного резерва Украины в государственные предприятия.

Как отметил Шмигаль, это первый шаг к их модернизации.

"Осовремененные складские мощности помогут Украине создать стратегические запасы на предстоящие десятилетия", - подчеркнул премьер.

Как сообщила пресс-служба правительства, утверждение перечня подземных сооружений - это один из крупного пакета документов, необходимых для качественного завершения в Украине реформы недропользования.

Согласно законодательству недра могут предоставляться в пользование не только для добычи полезных ископаемых, но и для строительства соответствующих подземных сооружений. Используют такие сооружения для разных целей - например, для хранения нефти или газа, или для захоронения отходов производства или предотвращения подтопления территорий после закрытия шахт и т.п. Это обеспечивает комплексный подход к использованию месторождений.

Однако до сих пор в Украине не было исчерпывающего перечня таких сооружений. Поэтому было достаточно "широкое поле" для манипуляций со стороны недобросовестных предприятий и трактовки норм по "своему усмотрению".

Среди ключевых целей реформы недропользования – сырьевая безопасность и независимость, а также интеграция Украины в европейскую Стратегию развития сферы критического сырья до 2030 года.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил перечень иностранных фондовых бирж, к торгам на которых допущены акции юридических лиц, кроме резидентов Российской Федерации, чтобы сделать невозможным доступ россиян к украинскому рынку недропользования.

Автор:
Нина Комащенко