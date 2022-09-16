"Нафтогаз" продает технологический газ Операторам ГРМ в зоне боевых действий по 145 000 грн - АГРУ

ООО "ГК "Нафтогаз Украины" отказывается включать в балансирующую группу ряд газораспределительных компаний в зоне боевых действий. Поэтому цена технологического газа иногда в 20 раз превышает установленную правительством фиксированную цену 7 420 грн/тыс куб. м. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации газового рынка Украины.

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"Нафтогаз" направил АО "Харьковгоргаз" акт приема-передачи природного газа в августе. В отдельные сутки августа стоимость газа для технологических затрат составляет 145 515 грн/тыс куб. м, что в 20 раз выше предусмотренных Кабмином 7420 грн/тыс куб. м.

"Цена поставки АО "Харьковгоргаз" объемов газа для производственно-технологических затрат за август в среднем составляет 112 000 грн/тыс куб. м. без НДС. При том, что средняя таможенная стоимость импортируемого газа в августе составляла 31 000 грн/тыс куб. м. Все мы осознаем, что у этих издержек не существует источника покрытия. Эта проблема создана искусственно", – сообщил глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.

В сентябре 2021 года Кабмин обязал "Нафтогаз" поставлять технологический газ Операторам ГРМ по фиксированной цене 7420 грн/тыс куб. м, чтобы коммунальные тарифы не росли.

"В апреле в данное постановление внесены изменения, возложившие на операторов ГРМ невыполняемые обязанности в части взаиморасчетов. Например, предоставление финансовых банковских гарантий, расходы на которые никогда не были предусмотрены в тарифе. К тому же соблюдение порядка расчетов невозможно на фоне падения тарифной выручки с оттоком абонентов, с падением платежной дисциплины, остановкой предприятий, разрушением инфраструктуры", – добавил Сенектутов.

В АГРУ заявили, что воспользовавшись ситуацией "Нафтогаз" не включил в балансирующую группу ряд газораспределительных компаний, находящихся в зоне проведения боевых действий (АО "Херсонгаз", АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Днепропетровскгаз").

"Нафтогаз" выставляет этим компаниям счета за технологический газ как поставщик "последней надежды" по завышенным ценам.

"Все цифры в актах приема-передачи не имеют реальной основы. Они формируют искусственную задолженность ежедневно. Эта проблема будет расти в геометрической прогрессии с наступлением отопительного сезона, - подчеркивает Денис Сенектутов. - Хотя в рамках действующего законодательства проблему можно решить и урегулировать на будущее" .

Он добавил, что основная задача оператора ГРМ – это надлежащее содержание и надлежащая эксплуатация системы и обеспечение газоснабжения для всех категорий потребителей. И призвал правительство вмешаться в ситуацию, которая требует немедленного разрешения.

Напомним, конфликт между этими обгазами и "Нафтогазом" возник еще в июле. Тогда АО "Харьковгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Днепропетровскгаз" в первый раз заявили, что "Нафтогаз Украины" нарушает постановление КМУ и отказывается поставлять технологический газ трем Операторам ГРМ.

Впоследствии "Нафтогаз" отреагировал на эти обращения, объяснив, что несколько облгазов, отказываются заключать договоры о договорном списании с текущих счетов, что является обязательным условием для поставки газа по специальной цене.

В компании утверждают, что это лишает ее возможности взимать с них задолженность за отобранный, но неоплаченный газ.

Источник фото: ua.depositphotos.com