Непогода обесточила более 50 населенных пунктов на Киевщине

В Киевской области из-за сильного мокрого снега и дождя, а также налипания мокрого снега в течение 21-22 ноября произошли аварийные отключения электроэнергии, сообщили в Киевской облгосадминистрации. Кроме аварийных, в области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" применяются стабилизационные отключения света согласно графику.

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По состоянию на 9:00 полностью обесточенными остаются 57 населенных пунктов и 102 – частично. Из-за порывов ветра полностью обесточены 60 линий электропередачи 6-10 кВ и 26 – частично, 1400 трансформаторных подстанций.

"Бригады "ДТЭК Киевские региональные электросети" продолжают ликвидировать последствия непогоды. Специалисты уже вернули свет у 39 полностью обесточенных населенных пунктов и в 66 частично обесточенных. Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 75 бригад", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине могут выключать электроснабжение на несколько дней из-за масштабных разрушений энергосистемы, вызванных ракетными атаками российской армии в течение 15-17 ноября. Оккупанты нанесли много вреда объектам передачи - подстанциям, которые передают электроэнергию из одного района в другой и через которые заживлены многие области в центре и на западе.