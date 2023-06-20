Несколько сетей АЗС снизили цены на горючее: сколько стоят бензин и дизтопливо сегодня

Отдельные сети АЗС в Украине снизили стоимость горючего на 0,04-2 грн/л в течение 19-20 июня. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на 2 грн/л бензин и дизтопливо подешевели на заправках "Укрнафты". В настоящее время А-95 в сети стоит 40,99 грн/л, А-95+ – 42,99 грн/л, а ДТ – 39,99 грн/л.

На 2 грн/л горючее подешевело и на станциях VostokGaz, где обычная "пятерка" обходится в 41,89 грн/л, а дизтопливо – в 41,39 грн/л.

Кроме того, сеть "Маркет" снизила цены на 1-1,5 грн/л, а "БРСМ-Нафта" – на 0,04-0,68 грн/л.

Однако есть и сети, изменившие ценники в сторону увеличения. Речь идет о Prime и VST, где горючее подорожало на 0,5-2 грн/л.

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС в течение 19-20 июня 2023, грн/л. Фото: скриншот/Enkorr

Напомним, что оптовые цены на горючее в Украине начали повышаться после снижения, которое продолжалось с начала года. При этом операторы АЗС ожидают роста налогов с 1 июля. О том, насколько могут измениться цены на заправках в ближайшие недели, читайте здесь.

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