Несмотря на потепление, ограничение электроснабжения в Киеве осталось на прежнем уровне - Yasno

В пятницу, 13 января, на улице несколько потеплело, однако ограничения на Киеве остались такими же, как были 12 января.

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Об этом сообщил генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

"Коллеги пытаются отключать по графикам, однако в утренние и вечерние пики потребителям вкладываться достаточно сложно. Поэтому отключать приходится более численными группами", - отметил он.

Напомним, в столице Украины всегда будет достаточно электроснабжения для обеспечения бытовых потребителей водоснабжением и отоплением, для этого дорабатывают новую схему снабжения э/э. Далее его распространят на регионы.