Несмотря на похолодание, "Укрэнерго" несколько увеличило лимиты потребления для всех областей.

Потребление электроэнергии 22 января несколько увеличилось из-за похолодания, дефицит мощности остается существенным.

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Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Благодаря выходным, несмотря на похолодание, до всех облэнерго доведены несколько больше, чем вчера, лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прифронтовых районах Донецкой области из-за боевых действий снова были повреждения в сетях оператора системы распределения.

Напомним, ранее в ДТЭК опровергли информацию, что она якобы отключает дома от электроэнергии по жалобам соседей, у которых свет отключили до этого.