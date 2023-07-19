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Ночная атака по Украине. Оккупанты оставили без света несколько тысяч потребителей
В результате атаки по Украине, которую российские оккупанты совершили в ночь на 19 июля, зафиксировано обесточивание в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
Отмечается, что в Николаевской области была повреждена линия электропередачи. Из-за этого частично обесточен один населенный пункт.
А в Одесской области в результате повреждений, причиненных ракетной атакой, было отключение нескольких линий электропередачи, обесточены почти три тысячи потребителей.
"Ремонтные бригады ждут допуска, чтобы начать обзор линий и восстановительные работы", – добавили в Минэнерго.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, враг продолжает террор прифронтовых и приграничных с Россией областей. Из-за обстрелов обесточивались 33 населенных пункта в Донецкой области. Без света остается часть абонентов в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях.
"Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", – говорится в сообщении.
Обстрелы сегодня: 19 июля 2023
Войска РФ ночью массированно атаковали Украину с южного направления. Как сообщали в Воздушных силах ВСУ, враг запустил:
- 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр";
- восемь крылатых ракет Х-22;
- шесть крылатых ракет "Оникс";
- одну управляемую авиационную ракету Х-59;
- 32 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.
Из 63 целей силы противовоздушной обороны сбили 37:
- 13 ракет "Калибр";
- одну ракету Х-59;
- 23 беспилотника Shahed-136/131.
Российские оккупанты пытались атаковать, в частности, Киев, но украинские военные уничтожили вражеские цели еще на подступах к столице.
Однако враг попал в Шуменский микрорайон Херсона и ударил по инфраструктурному объекту в Житомирской области.
Кроме того, захватчики атаковали Николаевскую область, в результате чего произошло разрушение рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне и были ранены два человека.
Но наибольшим последствиям ночной атаки подверглась Одесская область: там повреждены дома, зерновой терминал, промышленный объект и туристические базы. В регионе пострадали более 10 человек.