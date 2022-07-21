Новые потребители "Нафтогаза" недовольны качеством сервиса, - СМИ

Более 12 миллионов украинских семей или же 98% бытовых потребителей газа, переведенных на обслуживание в газоснабжающую компанию "Нафтогаз Украины", жалуются, что компания не обеспечила их нормальным сервисом, ведь по телефону им отвечает автоответчик, а в социальных сетях - боты.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в материале "Коллапс на рынке газа. Люди хватаются за сердце из-за платежек, "Нафтогаз" разводит руками", опубликованном на сайте Главком .

"Первое, что увидели миллионы потребителей газа, когда их перевели в "Нафтогаз", - отсутствие сервисов. Если в декабре газоснабжающая компания обслуживала 1,8 млн потребителей, то в июне это количество выросло почти в семь раз до 12,6 миллионов. Справиться с таким ростом". "Нафтогаз" просто не смог", - говорится в материале.

На странице "Нафтогаза" в Facebook украинцы оставляют сотни комментариев о том, что не могут дозвониться на горячую линию, а если дозваниваются, то им отвечает автоответчик. Также с чат-бота у соцсети исчезла возможность связаться с поддержкой - в компании это объяснили "доработкой раздела".

Жалобы потребителей на отсутствие «живой» связи с консультантами. Фото: Facebook

Кроме того, отмечается, что у "Нефтегаза" не хватает человеческих ресурсов, с увеличением количества клиентов не справляется также и сайт компании. При попытке открыть страницу личного кабинета пользователи часто видят сообщение об ошибке "Слишком много попыток входа" и просьба попытаться войти позже.

Как результат – большинство проблем, возникающих у потребителей с сайтом, консультанты "Нафтогаза" вынуждены решать в ручном режиме, но незначительное количество консультантов не позволяет ответить на сотни тысяч вопросов, которые появляются у новых клиентов компании.

В материале предполагается, что в "Нафтогазе" еще в начале мая знали о том, что большинство поставщиков в стране (так называемые газсбыты) не имеют газа для своих потребителей, и все они попадут к поставщику "последней надежды", а от него - на обслуживание к "Нафтогазу" . Своевременное реагирование государственной компании могло бы не допустить проблем, с которыми столкнулись потребители.

Напомним, с 1 июня 2022 года 98% бытовых потребителей газа были автоматически переведены на обслуживание к поставщику "последней надежды" (ППН), а затем в ГК "Нафтогаз Украины".

Такая ситуация на рынке газа сложилась из-за требований, предъявленных поставщикам Кабинетом Министров Украины в рамках внедрения нового механизма ПСО (Постановление КМУ №489 от 29.04.2022). Условия этого ПСО не смог выполнить ни один крупный поставщик в Украине, кроме ООО "Полтавагаз сбыт".

Ранее "Нафтогаз Украины" назвала тариф, по которому будут получать газ бывшие клиенты газсбытов, потерявшие поставщика с 1 июня.