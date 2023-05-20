Новый тариф на электричество для населения поможет починить электросети, - депутат

Просмотр тарифа на электроэнергию для населения позволит восстанавливать поврежденные врагом электросети, а также строить новые.

Об этом сообщил народный депутат и член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Анатолий Костюх.

По его словам, сейчас необходимо восстанавливать электростанции и электросети. Однако возникает вопрос, где брать на это деньги.

"1 июня у нас, представим себе, принят новый тариф, и я думаю, скорее всего, он будет принят. Для системы это будет время не то, что подзаработать, наполнить рынок немного деньгами и, соответственно, за них построить и восстановить сети ", – подчеркнул Костюх.

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк заявлял, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения позволит государственным ГЭС и АЭС починить поврежденное врагом оборудование.