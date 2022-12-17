Одесса вернется к графикам отключений света - ДТЭК

В Одессе с 19 декабря начнут действовать новые графики стабилизационных отключений света, они поделены на три категории.

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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Со следующей недели в Одессе начнут действовать новые графики стабилизационных отключений. Они разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате последних террористических обстрелов", - говорится в сообщении.

Так, графики состоят из трех категорий:

Белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.

Серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света.



Светло-серый цвет на графике: возможно будут отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.



Напомним, более 1,5 миллионов человек на юге Одесской области остались без света после ударов российских беспилотников по энергосистеме региона.

Энергетикам удалось подать напряжение на объекты критической инфраструктуры, но ликвидация последствий этого удара займет больше времени, чем обычно.