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Оккупанты готовятся эвакуировать с территории ЗАЭС сотрудников "Росатома", - разведка
На Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре проводится подготовка к эвакуации в Мелитополь сотрудников "Росатома".
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Чтобы избежать паники среди работников станции, подготовка проводится скрыто. Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений "Росгвардии", которые в 7.00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара", - говорится в сообщении.
По словам сотрудников "Росатома" стало известно, что в случае прибытия на ЗАЭС миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), часть персонала не будет допущена на территорию станции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В настоящее время на ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, персонал, отвечающий за пожарную безопасность", - подчеркивают в разведке.
Напомним, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Россией городе Энергодар.
1 сентября армия страны-агрессора РФ начала обстреливать маршрут следования миссии МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС, а также обстреливала из минометов Энергодар, в результате чего отключился один из энергоблоков ЗАЭС.