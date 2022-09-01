Оккупанты готовятся эвакуировать с территории ЗАЭС сотрудников "Росатома", - разведка

На Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре проводится подготовка к эвакуации в Мелитополь сотрудников "Росатома".

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Чтобы избежать паники среди работников станции, подготовка проводится скрыто. Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений "Росгвардии", которые в 7.00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара", - говорится в сообщении.

По словам сотрудников "Росатома" стало известно, что в случае прибытия на ЗАЭС миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), часть персонала не будет допущена на территорию станции.

"В настоящее время на ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, персонал, отвечающий за пожарную безопасность", - подчеркивают в разведке.

Напомним, миссия МАГАТЭ 1 сентября прибыла на Запорожскую атомную электростанцию в оккупированном Россией городе Энергодар.

1 сентября армия страны-агрессора РФ начала обстреливать маршрут следования миссии МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС, а также обстреливала из минометов Энергодар, в результате чего отключился один из энергоблоков ЗАЭС.