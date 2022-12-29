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Категория
Энергетика
Дата публикации

Оккупанты обстреляли предприятие ДТЭК, есть раненый

Оккупанты обстреляли предприятие ДТЭК, есть раненый

Российские оккупационные войска 29 декабря снова атаковали одну из ТЭС ДТЭК, которая ранее уже подвергалась обстрелам.

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Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"В результате удара было существенно повреждено оборудование станции", - говорится в сообщении.

Из-за обстрела один из работников получил легкие ранения, его госпитализировали.

В ДТЭК отметили, что это уже 22-я террористическая атака РФ на энергетические объекты предприятия.

Напомним, армия страны-агрессора РФ 23 декабря обстреляла один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии.

Автор:
Нина Комащенко