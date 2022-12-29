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Оккупанты обстреляли предприятие ДТЭК, есть раненый
Российские оккупационные войска 29 декабря снова атаковали одну из ТЭС ДТЭК, которая ранее уже подвергалась обстрелам.
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Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
"В результате удара было существенно повреждено оборудование станции", - говорится в сообщении.
Из-за обстрела один из работников получил легкие ранения, его госпитализировали.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В ДТЭК отметили, что это уже 22-я террористическая атака РФ на энергетические объекты предприятия.
Напомним, армия страны-агрессора РФ 23 декабря обстреляла один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии.