Оккупанты обстреляли предприятие ДТЭК, погиб работник

Армия страны-агрессора РФ 23 декабря снова обстреляла один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии.

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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один был ранен.

В ДТЭК добавили, что это уже 21-я террористическая атака РФ на энергетические объекты компании.

Энергетики начнут возобновлять работу оборудования по окончании обстрела.

Напомним, предприятие ДТЭК Энерго, уже неоднократно попадавшее под вражеский огонь, вновь было повреждено в результате российских ракетных ударов 16 ноября.