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Оккупанты обстреляли предприятие ДТЭК, погиб работник
Армия страны-агрессора РФ 23 декабря снова обстреляла один из энергетических объектов ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один был ранен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ДТЭК добавили, что это уже 21-я террористическая атака РФ на энергетические объекты компании.
Энергетики начнут возобновлять работу оборудования по окончании обстрела.
Напомним, предприятие ДТЭК Энерго, уже неоднократно попадавшее под вражеский огонь, вновь было повреждено в результате российских ракетных ударов 16 ноября.