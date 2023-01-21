Оккупанты продолжают строить военные укрепления вокруг энергоблоков ЗАЭС - "Энергоатом"

Российские оккупанты продолжают строить укрепления и военные сооружения вокруг энергоблоков Запорожской атомной электростанции и сухого хранилища отработанного ядерного топлива.

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Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что из-за отказа части украинского персонала ЗАЭС сотрудничать с оккупантами, а также нехватки собственных кадров россияне не могут ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.

В частности, в кадровый дефицит россияне сами себя загнали, заблокировав доступ на станцию почти 1500 украинских работников, отказавшихся получать российские паспорта и подписывать договор с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Кроме того, запустить блоки мешает и постепенная деградация специализированного оборудования, которую рашисты повлекли за собой из-за несоблюдения необходимого температурного режима.

"Однако активность оккупантов проявляется в другом: вокруг энергоблоков Запорожской АЭС и сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) они продолжают возводить укрепления и строить военные сооружения. Такие действия россиян категорически недопустимы и нарушают все существующие нормы ядерной и радиационной безопасности. В очередной раз призываем мировое сообщество как можно скорее способствовать выведению российских военных с территории ЗАЭС и Энергодара, демилитаризовать станцию и вернуть ее под полный контроль Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, прессслужба НАЭК "Энергоатом" сообщала, что из-за кадрового голода на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре захватчики открыли набор "специалистов", публикуя объявления о "вакансии".

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что россияне продолжают завозить свой персонал на захваченную ЗАЭС. Таким образом, они хотят заменить тех украинцев, которые отказываются работать на оккупантов.