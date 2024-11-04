Октябрь на украинском рынке газа: цены, импорт и начало отопительного сезона

Средняя цена природного газа на украинском рынке по итогам октября достигла 17 770 грн/тыс. куб. м, самого высокого среднемесячного уровня за последние 15 месяцев. Об этом свидетельствуют Котировки Natural Gas ExPro. На этом уровне природный газ торговался в течение месяца на внутреннем рынке, без учета поставок природного газа для отдельных категорий потребителей, подпадающих под действие ПСО, таких как население, производители тепла и другие.

Удорожание газа на украинском рынке в октябре связано с приближением отопительного сезона, увеличением спроса на внутреннем рынке, в первую очередь от конечных потребителей, закупающих дополнительные объемы ресурса для нужд на зиму. Кроме того, в рамках подготовки к зиме в октябре государственные компании, прежде всего, "Нефтегаз Трейдинг" и "Оператор ГТС Украины", активно покупали природный газ на "Украинской энергетической бирже".

По сообщению главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева, компания с начала года по середину октября приобрела более 800 миллионов кубометров природного газа на внутреннем рынке.

Приобретенный у частных добывающих компаний природный газ компании Группы Нафтогаз будут использовать в течение зимы для поставок украинским потребителям.

Другой важной составляющей в рамках подготовки к отопительному сезону этого года стали закупки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа в Европе для создания страхового резерва на зиму. "Нафтогаз" планирует пройти зиму на ресурсе украинской добычи, однако при необходимости компания накопила на "таможенном складе" украинских хранилищ дополнительные резервы природного газа, приобретенные как в этом году, так и в предыдущие годы.

В этом году компания покупала природный газ на средства ЕБРР и закачивала его в хранилища в течение сентября-октября. В общей сложности, за два месяца "Нафтогаз" закачал на "таможенный склад" более 450 миллионов кубометров газа, приобретенного за границей.

Благодаря закупкам "Нафтогаза", объемы импорта природного газа в Украину в октябре достигли самого высокого уровня за последний год – 298 миллионов кубометров, что также на 77% больше, чем в сентябре. Больше всего газа в октябре было импортировано из Венгрии – 251 миллион кубометров или 84% от всего импорта, из Словакии – 45,9 миллиона кубометров (15%) и из Молдовы – 1 миллион кубометров (0,3%).

С началом ноября импорт природного газа в Украину, в том числе на "таможенный склад" украинских подземных хранилищ газа, прекратился. В последние месяцы природный газ в Украине торгуется заметно дешевле, что делает коммерческий импорт экономически невыгодным. Компания в отдельные периоды импортирует газ, закачивая его в украинские хранилища, преимущественно с намерением реэкспортировать его в последующие месяцы.

Уже в конце октября Украина полноценно вошла в нынешний отопительный сезон. К примеру, с 30 октября Киев приступил к подключению к теплу жилых домов на фоне похолодания. Остальные регионы также постепенно подключают бытовых потребителей к теплу.

Для покрытия дополнительных потребностей в природном газе в результате начала отопительного сезона Украина с началом ноября начала отбор природного газа из подземных хранилищ. Напомним, что к началу сезона отбора удалось накопить 12,91 миллиарда кубометров газа в хранилищах. В "Нафтогазе" и Минэнерго уверяют, что накопленных ресурсов достаточно для прохождения зимы этого года.