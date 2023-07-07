Первая неделя с довоенными налогами: как изменились цены на топливо в Украине

В течение недели с 30 июня по 7 июля средняя розничная цена на бензин А-95 в Украине выросла на 3 грн/л (до 47,89 грн/л), тогда как бензин А-95+ подорожал на 2,77 грн/л (до 49,96 грн/л), а дизтопливо – на 3,44 грн/л (до 46,84 грн/л). По более высокой цене теперь продают и автогаз. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Сети ОККО и WOG повысили цены на А-95 и А-95+ на 3 и 2 грн/л – до 49,99 и 51,99 грн/л соответственно. При этом дизтопливо подорожало там на 5 грн/л – до 49,99 грн/л.

На станциях "Укрнафты" бензины и ДТ подорожали на 4,91 грн/л:

обычная "пятерка" – до 45,90 грн/л;

А-95+ – до 47,90 грн/л;

дизтопливо – до 44,90 грн/л.

В свою очередь SOCAR подняла стоимость А-95 и дизтоплива на 4 грн/л, а для А-95+ повышение составило 5 грн/л. На заправках UPG все виды горючего подорожали на 4,1-5 грн/л, а на станциях KLO – на 2,8-4,9 грн/л.

Как пишет Enkorr, цены на горючее откорректировали почти все розничные сети, за исключением станций группы "Приват".

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС в период с 30 июня по 7 июля 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Цены на автогаз

Что касается автогаза, то он в среднем подорожал на 1,43 грн/л – до 23,36 грн/л. Enkorr указывает, что цены поднялись во всех сетях без исключения.

Наибольший рост цены – на 2,50 грн/л – отмечен на заправках Neftek, где автогаз теперь стоит 24,99 грн/л. Меньше всего – 60 коп./л – он подорожал на АЗС Prime, где литр обходится в 21,50 грн.

На станциях SOCAR, ОККО и WOG автогаз прибавил в цене 2,12 грн/л, 1,80 грн/л и 1,84 грн/л – до 24,61 грн/л, 24,49 грн/л и 24,46 грн/л соответственно.

Тем временем на станциях KLO это горючее подорожало на 1,50 грн/л – до 23,44 грн/л. А в сетях U.GO и UPG цена выросла на 1,19 грн/л и 1,54 грн/л – до 22,79 грн/л и 23,70 грн/л соответственно.

Остальные сети повысили цены на автогаз на 0,70-2,24 грн/л – до 21,55-23,99 грн/л.

Изменение розничных цен на автогаз в течение 30 июня – 7 июля 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Почему горючее подорожало?

С 1 июля в Украине перестала действовать норма, устанавливавшая льготную ставку налога на добавленную стоимость горючего на уровне 7%. Таким образом, ставка НДС на дизельное топливо, бензины и автогаз выросла до довоенных 20%. Эксперты и участники рынка прогнозировали, что это приведет к повышению стоимости горючего (что и произошло).

Как заявляла министр экономики Юлия Свириденко, в правительстве ожидают, что до конца июля бензин на украинских заправках подорожает примерно на 7-8 грн, а дизтопливо – на 5 грн за литр. При этом она сказала, что резкого роста цены на горючее не будет.

В целом предполагается, что после возвращения довоенных налогов рост цен на ДТ составит до 8 грн, а на бензин – до 11 грн за литр.