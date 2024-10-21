Первая половина октября на рынке электроэнергии: торговля, импорт и старт осенне-зимнего периода

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" за первую половину октября достигла 4990 грн/МВт·ч, что на 13% меньше показателя первых 15 дней сентября. Такое сокращение произошло из-за роста спроса в начале месяца, что было связано с выходом атомных энергоблоков по ремонту.

С 9 октября в энергосистеме работают все девять доступных энергоблоков атомных электростанций. В таком составе "Энергоатом" планирует работать до конца отопительного сезона. Ожидается, что доля АЭС в структуре производства составит около 55-60%, что является привычным показателем для украинской энергосистемы.

Средний индекс базовой нагрузки за 1-15 октября 2024 года составил 4590 грн/МВт ⋅ час, что на 16,8% меньше показателя за аналогичный период предыдущего месяца одновременно на 18% больше цены на первую половину октября 2023 года.

Импорт электроэнергии за март-октябрь 2024 года, МВт⋅ч. Источник: мониторинг ExPro на основе данных ENTSO-E Transparency Platform

По данным "Оператора рынка", растет доля газовой (включая ТЭС) и ветровой генерации на спотовых сегментах рынка электрической энергии. Импорт электроэнергии за первую половину октября составил почти 75 тыс. МВт⋅час, что почти втрое меньше объемов на первую половину сентября. Объемы импорта в этом месяце соответствуют поставкам в марте. Наибольшая потребность в импортном ресурсе продолжает оставаться в часы утреннего и вечернего пика.

Как сообщалось ранее, Регулятор запустил регуляторную процедуру по пересмотру прайс-кэпов на краткосрочных сегментах рынка 9 октября состоялось открытое обсуждение, на котором участники рынка имели возможность высказать свою позицию по предельным ценам – подавляющее большинство выступает за отмену ограничений.

"Отмена прайс-кэпов будет способствовать насыщению рынка необходимым ресурсом по стоимости, которая будет формироваться в соответствии со спросом и предложением. Отмена прайс-кепов также имеет стратегическое значение, поскольку является условием для дальнейшей интеграции украинской энергетики с европейскими рынками. В частности, для реализации механизма market coupling, который позволит объединить спотовые рынки Украины и Европы, а значит, еще больше повысить надежность и гибкость нашей энергосистемы", — так объясняли необходимость отмены предельных цен в государственном энерготрейдере "ЭКУ".

В профильных ВИЭ-ассоциациях указывали на то, что пересмотр предельных цен на РДН, ВДР, а именно, приведение их в соответствие с рыночной конъюнктурой, обеспечит поступление дополнительных средств для безубыточной операционной деятельности производителей электрической энергии. Это позволит выполнять аварийно-восстановительные работы генерирующего и сетевого оборудования, решение вопроса подготовки для устойчивой работы предприятий энергетического комплекса к прохождению осенне-зимнего периода.

Уже с 14 октября Киев приступил к отопительному сезону для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города, тепло будут включать по индивидуальным заявкам. Некоторые другие города уже начали подачу тепла. Главным критерием для подключения отопления в жилых домах является температура (когда среднесуточная температура в течение трех дней будет +8 градусов). В настоящее время население может включать дополнительные электрические обогреватели, что приведет к дополнительному потреблению в системе.

В общем, в отопительный сезон украинская энергосистема вошла с девятью атомными энергоблоками, рекордными запасами угля на складах, почти 3,2 млн т, приемлемыми темпами восстановления генерации после последних атак и еще достаточным уровнем генерации ВИЭ.