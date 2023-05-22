Подготовка к отопительному сезону: в правительстве определили, какой запас газа должен быть в хранилищах

На заседании Антикризисного энергетического штаба обсудили старт подготовки к следующему отопительному сезону. В частности, там определили, что к началу осенне-зимнего периода запас газа в хранилищах должен составлять более 14 млрд. кубометров.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Наша стратегическая цель - минимизировать импорт газа в Украину за счет увеличения собственной газодобычи", - отметил он.

Также на заседании обсудили ситуацию в электроэнергетике. Шмыгаль поручил увеличить возможности экспорта-импорта электроэнергии из ЕС.

Кроме того, со всеми энергетическими предприятиями согласовали план восстановления к началу отопительного сезона 1710 МВт генерирующих мощностей.

"Минэнерго и Мининфраструктуры также дана задача обеспечить работу по защите от российских дронов и ракет генерирующих мощностей и систем распределения. Среди прочего рассмотрели предложение по децентрализации энергосети, в частности, привлечение громад к развитию рассредоточенной генерации", - добавил премьер.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в течение весны и лета запланировано провести ряд мер по подготовке украинской энергосистемы к возможным новым ракетным атакам России.

Он указал на то, что российские войска наносили удары ракетами и дронами преимущественно по распределительным станциям и объектам генерации: блокам, турбинам и оборудованию электростанций.

В конце января "Нафтогаз Украины" сообщил о начале подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов.