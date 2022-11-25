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Энергетика
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Половина жилищного фонда Киева работает в режиме аварийного отключения электроэнергии

Половина жилищного фонда Киева работает в режиме аварийного отключения электроэнергии

В Киевской городской военной администрации рассказали о ситуации в столице на 08:30.

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Так, 50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.

Также водоснабжение в Киеве восстановлено полностью.

"Однако, у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды, особенно обесточенные верхние этажи многоэтажек. В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации", - подчеркнули в КМВА.

Теплоснабжение в городе возобновляется. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.

"Функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения. Как только энергосистема стабилизируется – связь появится во всех районах Киева", – добавили в КМВА.

Автор:
Светлана Манько