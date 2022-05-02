Польша предложила Германии помощь в отказе от российской нефти

Кабмин Польши обратился к ФРГ с предложением помочь снизить потери, к которым приведет отказ от российской нефти. Об этом сообщает Reuters.

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Германии предложили воспользоваться продукцией нефтеперерабатывающего завода в Гданьске.

"Надеюсь, что это последний голос, который мешает санкциям по нефти", – сказала министр климата и окружающей среды Анна Москва по поводу позиции Германии.

Она также выразила надежду, что эмбарго ЕС заработает до конца 2022 года.

Польское правительство готово помогать и другим странам-членам Евросоюза избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

По данным СМИ, Венгрия, Австрия и Словакия отозвали свое вето на нефтяное эмбарго против России после интенсивных переговоров.

При этом Венгрии и Словакии, возможно, не позволят не вводить запрет на импорт нефти из России, так как эти две страны больше других зависят от энергоносителей страны-агрессора.