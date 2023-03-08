Потребители отзывают жалобы на облэнерго из-за отключений света: отменят ли проверки

В связи с улучшением ситуации с электроснабжением в Украине увеличилось количество обращений потребителей, в которых они просят не рассматривать свои предыдущие жалобы о несоблюдении графиков отключения света.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Это дает основания регулятору принимать решение об отмене проведения очередных проверок, запланированных ранее", - говорится в сообщении.

В частности, на своем заседании 7 марта регулятор принял решение об утрате силы решений о проведении внеплановых выездных проверок "Волыньоблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".

Кроме того, НКРЭКУ отмечает, что результаты проведенных проверок операторов систем распределения (ОСР) свидетельствуют о положительной динамике выполнения ими требований действующего законодательства по соблюдению графиков отключений и надлежащего информирования о перерывах в электроснабжении.

Также существенно улучшилась коммуникация компаний с потребителями, достигнут надлежащий уровень информирования об отключении.

Напомним, Министерство энергетики в конце ноября 2022 года издало приказ, согласно которому Государственная инспекция по энергетическому надзору в течение периода военного положения будет осуществлять внеплановые проверки на объектах энергетики.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что руководители ОСР (операторов системы распределения, облэнерго) будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.