Потребление электроэнергии растет, есть риск аварийных отключений – "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии продолжает расти из-за похолодания, поэтому в НЭК "Укрэнерго" предупредили о возможных аварийных отключениях света.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что в системе сохраняется значительный дефицит из-за атак РФ. Кроме того, в течение суток несколько блоков тепловых электростанций выведены в ремонт по технологическим причинам. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

"Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток… По состоянию на утро 31 января превышение лимитов не зафиксировано, аварийные отключения диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" не применялись. Но, учитывая тенденцию роста потребления, есть опасность превышения лимитов в регионах и применения ограничений", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, после ракетных обстрелов страны-агрессора РФ 26 января самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской и Винницкой областях.

Как сообщили в ДТЭК, ситуация со светом в Одесской области после ракетной атаки РФ все еще сложна, работы по восстановлению будут продолжаться как минимум к концу января.

