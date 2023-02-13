Потребление электроэнергии растет, но дефицита нет - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии в Украине в начале рабочей недели постепенно растет, но дефицита в энергосистеме нет. Графики почасовых отключений действуют только в Одессе.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В настоящее время дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует. Имеющейся мощности достаточно, чтобы покрыть потребности потребления", - говорится в сообщении.

Отсутствие дефицита объясняется тем, что после ремонтов в работу включены дополнительные энергоблоки на нескольких тепловых электростанциях, выросло производство электроэнергии в энергосистеме, которое полной мерой покрывает потребление. Также из-за наводнения интенсивно работают гидроэлектростанции. Увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии. Также идет импорт электроэнергии из Словакии.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления пока не устанавливали. Однако из-за поврежденной сетевой инфраструктуры в Одессе действуют графики почасовых отключений.

В Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве по мере роста потребления тоже возможно применение отключений в соответствии с графиками операторов систем распределения во избежание риска перегрузки оборудования.

Напомним, после завершения планового ремонта энергоблока на одной из украинских АЭС в энергосистеме Украины существенно уменьшился дефицит генерации. Атомная генерация добавила 1220 МВт мощности к энергосистеме.

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