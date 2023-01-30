Потребление электроэнергии увеличилось, дефицит в энергосистеме остается значительным

Потребление электроэнергии в Украине увеличилось, что характерно для начала рабочей недели, а дефицит в энергосистеме остается значительным. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

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В сообщении сказано в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции и высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

"По состоянию на утро 30 января аварийные отключения, вызванные превышением лимитов, пока не применялись. Но напоминаем, что при превышении лимитов в регионах возможно их применение", - сообщает "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" также отмечают, что идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. Несколько энергоблоков было выведено в ремонт на выходных.

В "Укрэнерго" напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных южанах также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит.

Напомним, как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, после ракетных обстрелов страны-агрессора РФ 26 января самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской и Винницкой областях.

Как сообщили в ДТЭК, ситуация со светом в Одесской области после ракетной атаки РФ все еще сложна, работы по восстановлению будут продолжаться как минимум к концу января.