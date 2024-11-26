Прайс-кепы на рынке электроэнергии: импорт, обязательства перед ЕС и новая генрация

С 1 декабря 2024 г. на спотовых сегментах рынка электроэнергии в Украине предельные цены (прайс-кепы) не изменяются – такое решение было принято на заседании регулятора, состоявшемся 25 ноября.

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Действующие верхние предельные цены на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках, грн/МВт·час

Импорт электроэнергии

В Департаменте энергорынка оценивают, что действующие ценовые ограничения не препятствуют импорту электроэнергии. Однако импортеры используют доступную пропускную способность (1700 МВт) в среднем на 12%, даже несмотря на применение ограничений потребления. даже не составляет 50% от возможностей. часа "вечернего пика" — всего 450-470 МВт.

С начала ноября (1-25) было импортировано суммарно 120 тыс. рублей. МВт · год.

Средний почасовой импорт электроэнергии за соответствующий месяц (август-ноябрь 2024 г.), МВт. Источник: мониторинг ExProElectricity на основе данных ENTSO-ETransparencyPlatform

С 1 декабря 2024 г. максимально доступная мощность для импорта будет увеличена до 2100 МВт, однако из-за действующих ограничений полноценного заполнения пересечения не следует ожидать. На совещаниях в высоких кабинетах обсуждаются пути привлечения импорта, но есть риск, что механизмы будут не рыночные и повлекут за собой еще большую "долговую яму" на украинском рынке электроэнергии.

Развитие новой генерации

"Прайс-кепы в нынешнем своем виде не позволяют развивать внутренний рынок "суточного переноса". Речь идет о батарейках. Сейчас функцию "суточного переноса" осуществляют только гидроаккумулирующие электростанции… Если бы прайс-кепы были выше, они позволяли бы осуществлять "суточный перенос". мы бы в Украине покупали, импортировали оборудование для газовой генерации, системы накопления энергии, развивали свой рынок", - очертил еще один риск соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, бизнесмен и инвестор во ВИЭ Игорь Тинный в комментарии для ExPro .

Также потенциальные инвесторы в малую газовую генерацию, в том числе даже государственные, подтверждают, что действующие ценовые ограничения не побуждают к построению новых объектов. Поэтому начало работы для ряда проектов переносят на 2025 или даже в 2026 г.

Соответствие европейскому законодательству

Украина работает над внедрением принципов Четвертого энергопакета ЕС "Чистая энергия для всех европейцев", компонентами которого являются ряд европейских директив и регламентов, в частности, Директива об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии (ЕС) 2019/944 и Регламент о внутреннем рынке электроэнергии (ЕС) /943. Отсутствие как верхних, так и нижних ценовых ограничений (кроме технических) на рыночных сегментах является одним из имплементируемых пунктов. В том числе это одно из необходимых условий для полноценного объединения рынков Украины и ЕС (так называемый market coupling ).

Таким образом, отмена текущих ценовых ограничений на краткосрочных сегментах рынка является неизбежным шагом в рамках европейской интеграции. На сегодня на европейских рынках действуют следующие технические ограничения: на рынках «на сутки вперед» максимальные предельные цены определены на уровне 4000,0 евро/МВт · ч, а на внутрисуточном рынке – 9999,99 евро/МВт·ч.

Чтобы избежать манипуляций и громких заголовков в СМИ и tg - каналах, следует отметить, что установка прайс-кепов условно на уровне в 4000 евро не будет означать повышения фактических цен до такого уровня. Например, даже при действующих ограничениях в Украине, низких как для уровня ЕС, почасовые цены на рынке "на сутки вперед" достигали "ценового потолка" в 21% расчетных периодов. Больше всего – в 9-11, 16-17 часах.

Очевидно, что полная отмена предельных цен является достаточно резким шагом для Регулятора, в таком случае следовало бы представить план или дорожную карту по ослаблению ценовых ограничений с постепенным приближением к европейским нормам.

В Регуляторе не исключают, что в декабре могут снова начать процедуру пересмотра прайс-кепов, в случае изменения ситуации на украинском и соседних рынках. В то же время принятие нового решения в любом случае не будет достаточно оперативным из-за регуляторных рамок, а такой подход не будет способствовать прогнозированности для участников рынка, импортеров и конечных потребителей.