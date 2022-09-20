Профильный комитет Рады внес изменения в законопроект о возвращении акцизов на горючее

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики внес некоторые изменения в законопроект 7668-д, предусматривающий возврат акцизов на горючее к его второму чтению. Об этом на своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По словам нардепа, в новой редакции комитет убрал льготу на 5 лет для биотоплива. В новой редакции на биотопливо и биодизель тоже будет акциз в размене 100 евро за 1000 литров.

Также комитет внес изменение, вводимое льготой для топлива на нужды Министерства обороны: для военных будет действовать нулевая ставка акциза. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны в период военного и чрезвычайного положения.

Все остальное комитет оставил по-прежнему: акцизная ставка на бензин 100 евро за 1000 литров, на дизель 100 евро за 1000 литров, на автогаз 52 евро за тысячу литров.

НДС для всех видов горючего остается на уровне 7%.

"Закон будет принят в ближайшие дни, выглядит так, что без спецпроцедуры. Поэтому его действие начнется в конце сентября (через день после опубликования)", – отметил Железняк.

Напомним, в первом чтении законопроект 7668-д, предусматривающий возврат акцизов на горючее, проголосовали 30 августа. За законопроект проголосовали 236 депутатов.

При этом предварительное голосование за подобный правительственный законопроект парламентарии не поддержали .

Эксперты и участники рынка считают, что в случае вступления в силу этого закона цена на топливо в опте вырастет, а цена на АЗС существенно не будет расти из-за конкуренции на рынке.