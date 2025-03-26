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Промежуточные итоги марта на рынке электроэнергии: цены на две декады и ремонтная кампания на АЭС
Средняя цена базовой нагрузки на рынке электроэнергии за первые 20 дней марта 2025 года составила 5078 грн/МВт-ч, что на 12,6% ниже показателя на аналогичный период предыдущего месяца, сообщили в АО "Оператор рынка". Объем торгов сократился на 23%.
Для марта снижение цен является обычным явлением, что связано с резким ростом генерации на солнечных электростанциях и снижением потребления. Следует отдельно отметить, что "Энергоатом" законтрактовал базовую нагрузку на площадке УЭБ с поставкой на март в среднем по 5660 грн/МВт-ч (что на 11% выше индекса "базы" РДН). Таким образом, часть поставщиков, закупивших этот ресурс, получат убытки, поскольку их контракты с потребителями в основном привязаны именно к ценам рынка "на сутки вперед".
Индекс базовой нагрузки на рынке "на сутки вперед" в ОЭС Украины, с начала 2025 года, грн/МВт-час
За 20 дней марта Украина суммарно импортировала 176 тысяч. МВт-ч электроэнергии, что на 10,7% больше объемов за 20 дней февраля. Также в середине месяца осуществлялся и экспорт электроэнергии. Как отметил руководитель "Укрэнерго" Алексей Брехт, в отдельные периоды экспортное сечение использовалось на максимуме мощности 550 МВт для поставки электроэнергии в соседние страны Европы.
В прошлом году, в марте 2024, экспорт электроэнергии также был активным, но в конце месяца Россия нанесла разрушительные атаки по объектам энергетической инфраструктуры, что значительно изменило баланс на последующие периоды.
На сегодняшний день больше всего электроэнергии импортируется в часы "вечернего пика", а цены на украинском рынке на этот период суток и дальше держатся на уровне предельного ограничения. Насколько известно, регулятор пока не собирается пересматривать прайскепы, несмотря на то, что в некоторые часы импорт не поступает на украинский рынок в достаточном объеме из-за ценовых ограничений.
Ремонтная кампания на АЭС
В марте началась ремонтная кампания на атомных электростанциях "Энергоатома". В начале месяца в ремонт вышел один энергоблок, а в 20-х числах – еще один. Таким образом, в энергосистеме работают 7 из 9 доступных атомных энергоблоков. Выход мощностей в ремонт не ощутим из-за сезонного сокращения потребления. Дефицит может возникнуть летом в месяце пикового потребления, как, например, было в прошлом. Однако сейчас говорить о возможных отключениях нецелесообразно.
Завершение отопительного сезона будет способствовать дальнейшему снижению нагрузки на энергосистему, но важно уже сейчас готовиться к будущим периодам повышенного спроса и обычно к ОЗУ 25/26.