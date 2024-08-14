"Распилили" почти 25 млн гривен "Укргаздобычи" на поставке бетонных плит: подозревают бизнесменов

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении двум директорам частных компаний в присвоении 25 миллионов гривен АО "Укргаздобыча" из-за поставок некачественных железобетонных плит. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в 2022-2023 годах указанные директора заключили контракты с АО "Укргаздобыча" на поставку железобетонных плит. Однако поставщики изготовили плиты ненадлежащего качества, не отвечающие условиям договоров и стандартам ДСТУ. Также эти плиты должны быть вдвое дешевле, чем те, которые соответствовали договору.

Экспертизы, проведенные в рамках расследования, подтвердили, что плиты не только не соответствовали заявленным характеристикам, но и были проданы по завышенным ценам. В результате, "Укргаздобыча" понесла финансовый ущерб в размере 2,2 миллиона гривен из-за ненадлежащего качества плит и 22,4 миллиона гривен из-за завышенной стоимости.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании мер для подозреваемых и проверяется деятельность служащих "Укргаздобычи", ответственных за прием плит.

По санкции статьи, подозреваемым грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с возможностью лишения права занимать определенные должности или вести деятельность в течение трех лет, а также конфискация имущества.