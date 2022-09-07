РФ пыталась оказать давление на гендиректора МАГАТЭ

Россия пыталась оказать давление на генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, когда его команда готовила отчет по ситуации на Запорожской АЭС .

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Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности, пишет Укринформ.

"Российский посланник ноет, что ему не хватило времени должным образом изучить опубликованный отчет МАГАТЭ, будто это не сама Россия так срочно созвала Совбез ООН", - отметил Кислица.

По его мнению, "единственное, что объясняет эту российскую суету, - это попытка оказывать давление на генерального директора МАГАТЭ Гросси и его команду, когда они еще готовили отчет".

Когда этот план провалился и документ был опубликован еще до заседания Совета Безопасности, "российский посланник отчаянно пытался манипулировать отчетом, который, как он сам признался, ему не хватило времени изучить", объяснил Кислица.

"В следующий раз наберитесь терпения, не суетитесь, если только речь не идет о выводе российской армии из Украины", - сказал украинский дипломат.

Кислица подчеркнул, что единственным способом устранить ядерную угрозу, вызванную российским присутствием на Запорожской АЭС, является выведение российских войск со станции.

Дипломат подчеркнул, что Россия использует ЗАЭС в качестве щита для своего личного состава и военной техники, что и подтвердила миссия МАГАТЭ.

Кислица процитировал отчет агентства, где отмечается, что миссия наблюдала присутствие российского военного персонала, транспортных средств и оборудования в разных местах на АЭС, включая несколько военных грузовиков на первом этаже турбинных залов энергоблоков 1 и 2 и военные транспортные средства, расположенные под эстакадой реакторные блоки.

Отметим, МАГАТЭ вечером 6 сентября опубликовало отчет о своем визите на Запорожскую АЭС, которая находится на временно оккупированной территории и постоянно подвергается обстрелам со стороны россиян. Основной тезис отчета — нужно создать так называемую "зону безопасности" вокруг АЭС.