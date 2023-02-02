РГК направила 181 млн грн в помощь ВСУ и пострадавшим от войны городам

Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, направили 181 млн грн на помощь армии и пострадавшим от войны городам.

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Об этом сообщает пресс-служба РГК.

С первых дней полномасштабной войны украинские газовики помогают Вооруженным силам Украины, подразделениям ТРО и способствуют восстановлению населенных пунктов.

За это время операторы РГК передали транспортные и материальные средства и оборудование на 181 млн грн.

Для передовой газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, в 2022 году приобрели и передали более 327 автомобилей. Это и мощные внедорожники с высокой проходимостью, и вместительные и надежные бусы для эвакуации раненых. Каждый автомобиль отремонтировали, заправили и доукомплектовали.

Также газовщики передали в пользование военным автотранспорт. Эта спецтехника помогает защитникам обустраивать инженерные постройки и перевозить грузы. А еще операторы РГК стали ремонтной базой для поврежденных автомобилей.

На военные рельсы с первого дня российского вторжения перешли и заводы по производству современного газового оборудования RGC Production. На них наладили производство десятков тысяч "ежей", противошинных шипов, защитных экранов для бронемашин, металлоконструкций для устройства блокпостов и блиндажей. Также для передовой и жителей деоккупированных территорий изготовлено более 1000 печей-буржуек.

Более 1500 работников газораспределительных компаний сейчас служат в ВСУ. Поэтому газовики опекают более 30 воинских частей, в которых служат их коллеги, и постоянно передают к ним продукты, медикаменты, средства гигиены, спальники, бронежилеты, топливо. Для военных закупают тепловизоры, планшеты, оптические прицелы. Военным передали 119 квадрокоптеров, а в декабре 2022 операторы РГК профинансировали производство украинского беспилотника "Тор". Эта "птичка" будет заниматься разведкой на передовой и доставлять "упаковки" российским захватчикам.

Для гражданского населения в первые дни войны было оборудовано 15 гуманитарных хабов и 35 бомбоубежищ. Они стали убежищем для сотен людей.

Еще одно направление – восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях, а также в городах и поселках, пострадавших от боевых действий. Кроме ремонта газовых сетей, газораспределительные компании помогали восстанавливать школы, мосты и другие сооружения, остеклять дома. Совместно с благотворительными фондами они передают людям наборы пищи, средства личной гигиены, одежду и теплые вещи.

"В целом на помощь городам и поселкам, а также украинской армии газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, направили более 181 млн. грн. Такая помощь будет продолжаться и в 2023 году – до полной победы Украины и восстановления наших городов", - подчеркнули в компании.