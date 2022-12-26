Россия хочет возобновить поставки газа в Европу по газопроводу Ямал-Европа

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа в страны Европейского союза по газопроводу Ямал-Европа. Об этом пишет Reuters.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Европейский рынок остается актуальным, поскольку дефицит газа сохраняется, и мы имеем все возможности возобновить поставки. К примеру, трубопровод Ямал-Европа, остановленный по политическим причинам, остается неиспользованным", - сказал Новак в комментарии российскому информационному агентству ТАСС.

С декабря 2021 года газопровод "Ямал-Европа" в основном работал в реверсном режиме, поскольку Польша отказалась от покупки газа у России в пользу использования хранящегося в Германии газа. В мае Варшава разорвала свое соглашение с Россией после того, как ранее отклонила требование Москвы платить в рублях.

Российский поставщик "Газпром" в ответ прекратил поставки газа, а также заявил, что больше не сможет экспортировать газ через Польшу после того, как Москва ввела санкции против фирмы, владеющей польским участком газопровода "Ямал-Европа".

Новак также подтвердил, что Москва обсуждает дополнительные поставки газа через Турцию после создания там хаба. Он также сказал, что Москва ожидает, что в 2022 году она поставит в Европу 21 миллиард кубометров сжиженного природного газа.

"В этом году нам удалось значительно увеличить поставки СПГ в Европу. За 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 млрд. кубометров, до конца года ожидается 21 млрд. кубометров", - сообщил российский вице-премьер.

Новак также сообщил, что Россия договорилась с Азербайджаном об увеличении поставок газа для внутреннего потребления.

"В будущем, когда они увеличат добычу газа, мы сможем обсудить свопы", – сказал он.

По его словам, Москва также обсуждает увеличение поставок своего газа в Казахстан и Узбекистан.

Новак также заявил, что в перспективе Россия может направлять свой природный газ на рынки Афганистана и Пакистана либо с использованием инфраструктуры Центральной Азии, либо в свопе с Ирана.

Напомним, "Газпром" снижал поставки газа в Европу все лето, таким образом пытаясь шантажировать страны ЕС, поддерживающие Украину в войне. Однако из-за таких действий доля России на газовом рынке ЕС упала с 40% до 9%. ЕС удалось диверсифицировать поставки газа, накопить в газохранилищах большие объемы голубого топлива и подготовиться к зиме.