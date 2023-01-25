Россияне могут завезти на Запорожскую АЭС ремонтников из Беларуси, - "Энергоатом"

Российские оккупанты пытаются завербовать ремонтников из Беларуси, чтобы отправить их на захваченную Запорожскую АЭС.

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Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться на ней. Поэтому есть вероятность, что захватчики привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, работавших на Белорусской АЭС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что белорусские ремонтники нужны для того, чтобы на скорую руку ремонтировать повреждения, которые возникают в результате обстрелов.

Заставить украинских атомщиков сотрудничать с российскими оккупантами не удается.

"Даже, несмотря на то, что в ход идут все методы - от обещаний "золотых гор" до угроз, запугивания и плена - количества квалифицированного персонала на станции катастрофически не хватает", - добавили в "Энергоатоме".

Напомним, пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщала, что из-за кадрового голода на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре захватчики открыли набор "специалистов", публикуя объявления о "вакансии".