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Россияне могут завезти на Запорожскую АЭС ремонтников из Беларуси, - "Энергоатом"
Российские оккупанты пытаются завербовать ремонтников из Беларуси, чтобы отправить их на захваченную Запорожскую АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то справиться на ней. Поэтому есть вероятность, что захватчики привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, работавших на Белорусской АЭС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что белорусские ремонтники нужны для того, чтобы на скорую руку ремонтировать повреждения, которые возникают в результате обстрелов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Заставить украинских атомщиков сотрудничать с российскими оккупантами не удается.
"Даже, несмотря на то, что в ход идут все методы - от обещаний "золотых гор" до угроз, запугивания и плена - количества квалифицированного персонала на станции катастрофически не хватает", - добавили в "Энергоатоме".
Напомним, пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщала, что из-за кадрового голода на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре захватчики открыли набор "специалистов", публикуя объявления о "вакансии".