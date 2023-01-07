Россияне заставили 3000 работников ЗАЭС получить паспорта РФ

Оккупанты заставили около 3 тысяч работников захваченной Запорожской атомной станции получить российские паспорта.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Российские захватчики продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных и занятых территорий. В частности, в городе Энергодар Запорожской области, российские оккупационные войска заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить так называемые российские паспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества в Энергодаре вывели из обращения украинскую гривну.

Также значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что россияне продолжают завозить свой персонал на захваченную Запорожскую атомную станцию. Таким образом, они хотят заменить тех украинцев, которые отказываются работать на оккупантов.