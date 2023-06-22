Румыния думает о направлении части прибыли энергокомпаний на восстановление энергоинфраструктуры Украины

Румыния рассматривает возможность направления части доходов энергокомпаний на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, заявляют в Министерстве энергетики Украины.

Таким образом, в ведомстве сообщили о результатах встречи в четверг в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне министра энергетики Украины Германа Галущенко и министерства иностранных дел Румынии Луминицы Одобеску.

Стороны обсудили меры по усилению энергетической безопасности в регионе, а также помощь украинскому энергосектору в восстановлении объектов инфраструктуры, разрушенных в результате российских атак.

"Особое внимание на встрече министры уделили призыву Министерства энергетики Украины к иностранным партнерам поделиться дополнительными доходами, которые энергетические компании получили в результате развязанной Россией войны в Украине, что обусловило существенные скачки цен на энергорынках, а следовательно - незапланированные доходы их игроков", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, в ответ на это обращение министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску проинформировал украинскую сторону о готовности румынских коллег рассмотреть эту инициативу. В ходе встречи в Лондоне Галущенко и Одобеску обсудили пути и направления реализации соответствующих намерений.

Напомним, что первым решением о направлении части сверхприбылей, а именно 10%, или 12 миллионов евро, на восстановление Украины приняла международная энергетическая компания Ignitis Group со штаб-квартирой в Вильнюсе (Литва).