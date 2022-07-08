Румыния может поставлять газ Украине – премьер

Глава румынского правительства Николае Чуке заявил, что после ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария 7 июля его страна стала способной поставлять природный газ Молдове и Украине. Об этом сообщает портал Digi24.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"По сути, этот интерконнектор обеспечит связь между сетью, которая проходит через Анатолию и Адриатику, а также соединяется через трубопровод BRUA. И, конечно же, мы можем обеспечить поставку газа нашим восточным партнерам, Украине и Республике Молдова ", – сказал Чуке на пресс-конференции с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

Отметим, что Украина работает над тем, чтобы потреблять столько природного газа, сколько добывают внутри страны, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность.

Этому будет способствовать привлечению USAID (Агентство США по международному развитию) к работе по подготовке новых проектов по строительству энергосектора.

Напомним, во Львовской области обнаружили новое газовое месторождение. Вечером 31 март.