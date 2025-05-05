Рынок электроэнергии в апреле 2025 года: рост экспорта, низкие цены и изменения для ВИЭ

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке в сутки вперед в Украине в апреле 2025 года упала на 15%, по сравнению с мартом 2025 года — до 4611 грн/МВт-час. Более всего на средний показатель повлияли низкие цены на "дневные часы", так называемого solar peak. В некоторые периоды стоимость снижалась до 70 грн/МВт-ч.

Средневзвешенная цена РДН в ОЭС Украины за сутки с начала года грн/МВт-час

Как отметили в "Операторе рынка", объем торгов на рынке "на сутки вперед" уменьшился на 9,68%, на внутрисуточном рынке упал на 17,03% и за апрель 2025 года на обоих сегментах рынка акцептовано 2 388 371,2 МВт-час.

Экспорт электроэнергии

Экспорт электроэнергии в апреле 2025 года вырос почти вдвое к предыдущему месяцу – почти до 157 тыс. МВт-час. Этот показатель самый высокий с октября 2022-го. Поставки электроэнергии осуществлялись как и в "дневные" часы, так и ночью. В утренний и вечерний пик продолжает осуществляться импорт электроэнергии.

Среди ТОП-экспортеров сейчас государственные и частные компании — "Энергоатом", ДТЭК и "Укргидроэнерго".

Уже с 1 мая доступная пропускная способность для экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличена до 650 МВт. Как отмечали в Минэнерго, увеличение максимальной мощности экспорта положительно для Украины и как дополнительная возможность балансировки энергосистемы без ограничений генерации, и как инструмент получения дополнительной прибыли от внешней торговли и наполнение государственного бюджета.

По оценке ExPro за I квартал 2025 года Украина заработала на экспорте электроэнергии $18 млн.

В ожидании изменений в "зеленые" аукционы

Народные депутаты зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Наибольший акцент — изменения в механизме "зеленых" аукционов, однако предлагаются и изменения, касающиеся гарантий происхождения и установок хранения энергии в рамках механизма cable pooling.

Среди инициатив:

• внедрение механизма поддержки для победителей аукционов по распределению квот поддержки в виде "чистой" премии вместо контрактов на разницу на период до 31.12.2029;

• устранение юридической неопределенности в применении нормы максимальной доли годовой квоты поддержки на одного субъекта хозяйствования в случае объявления КМУ дополнительной квоты поддержки в течение года;

• пересмотр положений относительно обязательной части квоты поддержки по отдельным видам возобновляемой энергетики — солнечной, ветровой и другой (биомасса, биогаз, малая гидроэнергетика);

• продление срока действия аукционов по распределению квот поддержки с 01.01.2030 по 31.12.2034.

Напомним, в этом году уже прошли 2 «зеленых» аукциона, на 33 МВт СЭС и 100 МВт ВЭС. Ни один участник не принял в них участия. На 12 мая запланирован очередной – на 47 МВт для других источников энергии. Значительного ажиотажа по действующим правилам не ожидаем.

Провал прошлогодних аукционов отметил необходимость изменения правил для увеличения привлечения инвесторов к этому механизму, об этом неоднократно заявляли в профильных ассоциациях производителей по ВИЭ. В то же время, было решено продолжать без особых изменений и в начале 2025 года. И только сейчас был зарегистрирован законопроект, который может увеличить привлекательность аукционов.