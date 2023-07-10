Рынок ожидает дальнейший рост цен на АЗС после возвращения довоенных налогов на топливо

С 1 по 7 июля в первую неделю по возвращении довоенных налогов на топливо цены на бензин и дизельное топливо АЗС выросли в среднем на 3-4 грн/л. При этом часть удара от увеличения налоговой нагрузки на литр топлива операторы АЗС смягчили сократив скидки для оптовых закупщиков горючего. Эксперты и участники рынка ожидают, что на этой неделе 10-16 июля цены могут вырасти еще на 1 грн/л.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что по состоянию на 7 июля, средняя цена дизтоплива бензовозными нормами в опте выросла на 5,2% (+2,00 грн/л) с 30 июня до 40,22 грн/л ( $904/т (без налогов). Вместе с тем темпы нахождения импорта в течение первой недели июля существенно уменьшились по сравнению с прошлым месяцем.

Также в конце первой недели июля рост цен на АЗС притормозил. По крайней мере, перестали расти бензины и ГП национальных сетей, которые со старта прибавили 3-4 грн/л, не рискнув пересечь психологическую отметку в 50,00 грн/л.

Региональные операторы в четверг и пятницу корректировали стеллу в среднем на 1,0-1,5 грн/л. Были и рекордсмены, решившие сети не постепенно, а за один шаг добавить 5,0 грн/л. Такими сетями стали локальные операторы в Николаевской и Днепропетровской обл. Пока неизменными остались цены в сетях "Привата" и "Укрнафты", при чем государственная сеть предлагает самое дешевое топливо.

"На следующей неделе скорее всего национальные операторы протестуют покупателя на способность покупать горючее выше текущих 49,99 грн/л, Более вероятный эксперимент ожидается на бензинах. Конечно интересно, последуют ли вслед за ценовыми мейджорами остальные, которых удовлетворяет текущая наценка по восстановленным ставкам ", – отмечает эксперт.

По его словам, после активного импорта сжиженного газа накануне возврата ставки НДС до 20%, в начале июля импортеры снизили объемы поставок почти вдвое до 1,8 тыс. т в сутки.

"В течение последних двух дней средняя розничная цена на LPG выросла еще на 27 коп./л, до 23,23 грн/л. В целом на прошлой неделе (3-9 июля) наблюдался постепенный массовый рост цен на всех АЗС. С начала июля средняя цена выросла на 6,7% или 1,47 грн/л", - отмечает эксперт.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отметил, что в настоящее время на рынке горючего происходит замещение более дешевого ресурса топлива, закупленного еще в июне на более дорогой ресурс, который трейдеры завозят в Украину после возвращения довоенных налогов.

"По мере замещения мы ожидаем повышения цены на стелах АЗС еще на максимум 1-2 гривны на этой и следующей неделе. Часть повышения цены из-за новых налогов операторы АЗС срезали путем корректировки маркетинга. Крупнейшие операторы рынка существенно сократили скидки для крупных клиентов таких как коммерческий транспорт Если раньше для таких оптовых клиентов ОККО и WOG давали скидку на дизтопливо до 9 грн/л от потолка, то сейчас это 6 грн/л Сейчас многие говорят, что операторы АЗС воздержались от существенного повышения цены путем снижения маржинальности, но фактически роста сдержали в результате уменьшения маркетинга", - говорит бизнесмен.

По его словам, в оптовом сегменте произошло перераспределение маржинальности среди импортеров после того, как украинское правительство запретило завозить в страну горючее неопределенного происхождения .

"В связи с требованием сертификации топлива трейдеры, завозящие ресурс через дунайские порты Измаил и Рени были вынуждены изменить свою логистику. Из-за этого они начали несколько терять в конкуренции с теми, кто завозит горючее бензовозами из соседних стран ЕС. Если раньше завозить топливо судами было выгоднее, то сейчас импортное топливо завезенное бензовозами стоит дешевле примерно на гривну», – говорит Леушкин.

Бизнесмен отмечает, что на этой неделе он ожидает повышения цены в связи с нефтяными котировками. Так 7 июля вечером котировки на дизтопливо уже значительно выросли. В то же время оптовое потребление дизтоплива тоже растет в связи с жатвой.