Рынок вошел в сезон активного потребления горючего. Как вырастут цены на топливо на этой неделе?

В середине июля страна вошла в сезон активного потребления горючего как аграриями и коммерческим транспортом, так и обычными водителями, которые стали больше путешествовать в разгар сезона отпусков. При этом цена на нефть эталонной марки Brent в четверг 13 июля превысила 80 долларов за баррель и достигла трехмесячного максимума. Из-за активного потребления и роста цены на нефть могут вырасти цены и на АЗС.

Рынок вошел в сезон активного потребления топлива

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на прошлой неделе (10-16 июля) цены на нефть выросли и достигли максимальных за три месяца значений, из-за чего повысятся цены на оптовом рынке топлива.

"В понедельник 17 июля цены на оптовом рынке отреагируют и повысятся на 50 копеек за литр. Как будет повышаться розница? По моим подсчетам у маркетмейкеров (крупнейшие национальные операторы АЗС, - Delo.ua) литр дизтоплива будет стоить 52 гривны, а 4 После этого цены на горючее будут двигаться синхронно с нефтяными котировками", - говорит Леушкин.

Бизнесмен отмечает, что произошедший рост цены несколько компенсировался за счет сокращения маркетинговых скидок сетей АЗС. После повышения налогов на горючее сети АЗС сократили свои скидки в среднем на 30%, что позволило не повышать дополнительно цены на стелли.

"Происшедший немного компенсировался рост цен за счет маркетинговых скидок. Все игроки на рынке их уменьшали. Если АМИК давал скидку на топливо грузовикам до 8 грн/л, то сейчас это 6 грн/л. То есть где-то 30% маркетинга пошло на компенсацию роста цен, но это еще конец", – говорит Леушкин.

Он говорит, что сейчас рынок вошел в пиковый сезон потребления горючего: у аграриев сейчас в разгар жатвы, а обычные водители стали больше путешествовать в летний сезон даже несмотря на войну. Сезон высокого спроса продлится до охлаждения в октябре.

Цены на топливо в опте растут, а поставки падают по отношению к прошлому месяцу

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что на прошлой неделе цены на дизтопливо в основном росли. По состоянию на 14 июля по сравнению с 7 июля, средняя цена дизтоплива бензовозными нормами повысилась на 1,1% (+0,44 грн/л) по сравнению с 41,29 грн/л.

"Повышение цен было достаточно условным, поскольку фактически реализация горючего находится на низком уровне, спрос остается ограниченным вторую неделю подряд после массовой затоварки в конце июня до возобновления довоенных ставок акциза и повышения НДС. Главной причиной увеличения отпускных цен автонормами является умеренное увеличение спотовой стоимости ресурса в Европе", - говорит Сиренко.

Он отмечает, что по состоянию на 14 июля по сравнению с 7 июля дизельные котировки выросли на 2,3-3,2%. В частности, по северо-западным направлениям отгрузки спотовая цена ДТ увеличилась на 17-18 долларов/тонна, на 23-24 долларов/тонна – по Средиземноморью, до 767-774 долларов/тонна и 766-780 долларов/тонна соответственно.

"После значительных показателей импорта в июне импортные поступления горючего в начале июля существенно уменьшились. За первую декаду месяца суточный импорт дизтоплива автотранспортом составляет 4,4 тыс. тонн против 6,4 тыс. тонн за аналогичный период в июне, за неполную вторую декаду объем поступлений вырос до 4,5 тыс. тонн против 6,3 тыс. тонн соответственно. Таким образом, сейчас доля импорта ГП бензовозными нормами в июле составляет 40,4% от общих поставок", - отмечает эксперт.

Сиренко говорит, что предложения дизтоплива в группе объявляли выше 38,50 грн/л по всем направлениям. В частности, минимум наблюдался на Юге, с последующим ростом стоимости ресурса до 41,00 грн/л на условиях доставки по Одесской области, при среднем показателе – 39,44 грн/л против 38,61 грн/л неделей ранее.

На украинско-румынской границе цены на ГП объявляли от 39,50-39,80 грн/л с повышением предложений до 41,00 грн/л на условиях доставки в пределах Черновицкой области, при среднем показателе – 40,40 грн/л против 39,43 грн/л 7 июля.

На Западе минимум было установлено около 39,00-39,20 грн/л, в том числе предложения росли до 41,00-41,50 грн/л. Соответственно, средняя цена на дизтопливо автонормами в Волынской области составляла 40,37 грн/л, во Львовской – 40,36 грн/л. Соответственно, средняя розничная наценка за неделю опустилась до 4,73 грн/л против 5,40 грн/л 7 июля.

АЗС не торопятся повышать цены. Однако маловероятно, что удастся удержать цены ниже 50 грн/л.

По словам Сиренко, в конце прошлой недели недели всего две сети отважились поднять стоимость бензинов и ГП на 0,5 грн/л: столичная KLO (все виды горючего) и запорожская ZOG (бензин А-92). Причиной этого является низкая реализация на АЗС из-за сделанных запасов водителями накануне 1 июля и высоких цен. Однако первый фактор становится неактуальным, реализация возвращается, но с миграцией клиентов на заправки по более привлекательной цене.

"Маловероятно, что удастся удержать стоимость бензина ниже 50 грн/л, тем более, что первая сеть – SOCAR уже преодолела психологическую отметку. Кстати, не изменяя цены после восстановления налогов, сеть Привата с ценой бензина и ГП в 46,0 грн/ л формирует вокруг себя новых союзников в лоукост-сегменте. Интересно, насколько долго без изменений на потолке сможет проработать сеть", – говорит эксперт.

По его словам, цены LPG на АЗС в течение нескольких дней показывали разнонаправленную динамику. К примеру, в большинстве областей покрытия сети UKNAFTA, стоимость автогаза выросла на 29-39 коп./л, до 22,99 грн/л. На Юге и Востоке оператор оставил цену 23,25 грн/л. На 50 коп./л выросла цена в сети "Нефтегаз Ойл Трейдинга" под брендом U.GO, до 23,25 грн/л.

Полтавский оператор Autotrans увеличил цену на 30 коп./л до 23,48 грн/л. В то же время, 13-14 июля цены снижали такие операторы как: харьковский Rodnik – на 1 грн/л до 22,99 грн/л, одесский ЕГАЗ – на 50 коп./л до 22,99 грн/л, и криворожский ритейлер RLS – на 40 коп./л до 22,80 грн/л. Средняя розничная цена LPG за несколько дней увеличилась на 2 коп./л до 23,27 грн/л. Соотношение стоимости сжиженного газа и бензинов составляет 49,3% по сравнению с ценой литра А-95 в среднем.