Шесть компаний заинтересовались добычей нефти в Украине

ПАО "Укрнафта" получило заявки от шести компаний на совместную разработку 15 месторождений из 21, предложенного ею для инвестиций в 2023 году.

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Об этом сообщил исполнительный вице-президент по вопросам корпоративной стратегии и развития компании Денис Кудин, пишет "Интерфакс-Украина".

Самое большое предложение для инвестиций составляет $100 млн

"Мы получили заявки от 6 компаний на 15 месторождений. На 6 месторождений никто не подал, на часть месторождений поступила только одна заявка, на другие было по две, поэтому приходится делать определенный внутренний конкурс", – отметил Кудин.

По его словам, наибольшее предложение для инвестиций в одно месторождение составляет $100 млн, наименьшее – $7 млн. По последнему он уточнил, что это было лучшее предложение в наименьшее месторождение.

Как сообщил Кудин, сейчас процесс привлечения инвесторов в совместную разработку месторождений продолжается.

"Мы прошли этап принятия и оценки предложений, финализовали коммерческие условия так, как их видят потенциальные инвесторы. Следующий шаг – утверждение этих условий нашим наблюдательным советом, рассмотрение межведомственной комиссией при Минэнерго, а дальше – утверждение Кабмином. Вот такой процесс, надеемся его пройти к конца календарного года", – подчеркнул представитель "Укрнафты".

"Укрнафта" обратилась примерно к 200 компаниям

Кудин отметил, что в процессе поиска инвесторов "Укрнафта" обратилась примерно к 200 компаниям, а также с рядом компаний вела переговоры на отраслевых конференциях. Из этого количества потенциальных инвесторов откликнулось чуть более 50, и из них прошли комплаенсы и были допущены к Virtual Data Room с подробной информацией о месторождениях 35 компаний.

При этом Кудин уточнил, что компании подали предложения в среднем в 1,5 раза лучше тех, что "Укрнафта" разработали своими силами.

Описывая процесс поиска инвесторов, Кудин отметил, что компания сделала их рейтинг по странам – в Канаде, Америке, Великобритании, ЕС – и обратилась проактивно, а также давала объявления в СМИ, на сайте, на всех возможных отраслевых мероприятиях.

Относительно выбора 21 месторождения вице-президент компании отметил, что по критериям закона о соглашениях о разделе продукции, "это самые плохие, наиболее труднодобывающие, наиболее истощенные месторождения (из 89 месторождений "Укрнафты"), требующие привлечения высокозатратных, новейших технологий". Для их оценки были отцифрованы данные за 80 лет.

Кудин обратил внимание, что, несмотря на войну, иностранные компании готовы работать в Украине и, в частности, заниматься добычей нефти.

"Мы не говорим о топовых публичных компаниях, где наблюдательные советы принимают решения. В основном, это среднего уровня частные компании, где есть конкретная семья владельцев, которые продолжают управлять своим бизнесом и рискуют своими собственными деньгами. Они готовы вкладывать инвестиции в $50-60- 100 млн", – подчеркнул Кудин.

В целом, по его мнению, в нефтедобычу в течение 10 лет нужно инвестировать примерно $10-15 млрд, чтобы достичь объемов годовой добычи в 10 млн тонн, чтобы обеспечить энергонезависимость Украины в этом направлении.

Напомним, ПАО "Укрнафта" приступило к приему заявок от инвесторов на возобновление добычи на 30 ликвидированных скважинах путем забурки боковых стволов.

"Укрнафта" за три года пробурит 160 скважин

"Укрнафта" планирует пробурить 160 скважин в течение трех лет. Компания будет проводить буровые работы с использованием новых технологий и внедрением оборудования ведущих мировых компаний.

В июне сообщалось, что "Укрнафта" начала возводить новую скважину на северо-востоке Украины. Окончание строительства намечено на август 2024 года.

22 марта компания "Укрнафта" объявила о получении нового спецразрешения на добычу углеводородов. Лицензия выдана Государственной службой геологии и недр Украины.

Благодаря этому разрешению "Укрнафта" планирует значительно увеличить объемы добычи - на миллиард кубометров природного газа и сто тысяч тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" запустила в работу 8 новых нефтяных скважин на западных и восточных территориях Украины, обеспечивающих общий суточный дебит 238 тонн нефти.

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 миллиарда кубометров газа. Эти цифры превышают показатели 2022 года на 3% и 6% соответственно.